Immer wieder wischt Ina Schreiner mit einem Lappen über die weiße Kunststoffoberfläche des Verkaufstresens. „Da ist der Schmutz von acht Jahren drauf“, sagt sie. Die Ladeneinrichtung steht noch so da, wie sie die Handwerker 2012 aufgestellt haben. Auch der große Apothekerschrank mit seinen fast 200 Schubladen steht seitdem im Laden. Erst vor ein paar Tagen hat Schreiner die Ladentische und Regale von den Verpackungen befreit und aus ihrem acht Jahre langen Dornröschenschlaf geweckt.

Schreiner, 43, ist Geschäftsführerin der „Metropolitan Pharmacy“, der Apotheke im Terminal 1 des BER. In diesen Tagen ist sie damit beschäftigt, ihre Apotheke auf die lang ersehnte Eröffnung Ende Oktober vorzubereiten. Sie muss Handwerker und Lieferanten koordinieren, Absprachen mit der Flughafengesellschaft treffen und nebenbei noch den Betrieb ihrer Apotheke am Flughafen Tegel organisieren.

111 Geschäfte und Restaurants auf zwei Etagen

111 Geschäfte, Restaurants und Cafés reihen sich in Terminal 1 auf zwei Etagen aneinander. Rund 800 Mitarbeiter sollen ab Ende Oktober hier beschäftigt sein. Die Mehrheit der Gewerbetreibenden, die jetzt am BER in den Startlöchern stehen, hat dem Flughafen auch in schweren Zeiten die Treue gehalten. Zwischen 90 und 95 Prozent der Mieter sind bereits seit 2011 dabei. Viele sind auch in Tegel aktiv.

Von Durchfallmittel bis Sonnencreme: Nach der BER-Eröffnung sollen die Reisenden hier rund um die Uhr Medikamente bekommen können. Quelle: Feliks Todtmann

Für Schreiner waren die vergangenen Wochen wie eine kleine Zeitreise in das Jahr 2012. Damals, kurz vor der geplatzten Eröffnung des BER im Juni 2012, hatte Schreiner schon damit begonnen, das Inventar ihrer Apotheke in Tegel Stück für Stück nach Schönefeld zu fahren.

Sie hatte ein Darlehen für die neue Ladeneinrichtung aufgenommen, Ware geordert und neues Personal eingestellt. Manche Mitarbeiter hatten ihre alten Jobs gekündigt, um bei Schreiner anfangen zu können. Dann der Schock: Von einer ihrer Mitarbeiterinnen erfuhr die Apothekerin, dass der Eröffnungstermin geplatzt sei.

Weitere Apotheken in TXL und DUS

„Ich habe den ersten Tag durchgehend geweint“, erinnert sie sich. „Ich war entsetzt. Niemand hat mit uns gesprochen. Letztendlich haben wir das Ganze aus der Zeitung erfahren.“ Die Apotheke am BER sei immer ihr großer Traum gewesen, sagt sie. Ihr Ehemann Stephan führt seit 2004 die Metropolitan Pharmacy am Flughafen Düsseldorf, sie seit 2008 die Flughafenapotheke in Tegel. Die Arbeit in diesem Umfeld ist für sie etwas ganz besonderes. „Das ist nicht vergleichbar mit einer Apotheke in einer Innenstadt.“

Zur Ina Schreiner kommen Flughafenmitarbeiter, Familien auf dem Weg in den Sommerurlaub oder Geschäftsleute, die zum nächsten Auslandstermin hetzen. Wer vor Abflug noch dringend ein bestimmtes Präparat benötigt, kann es per E-Mail vorbestellen und am Tag der Abreise abholen. Über 12.000 Artikel hat sie im Sortiment, insgesamt lagern über 100.000 einzelne Medikamentenpackungen in den Regalen, weit mehr als in einer herkömmlichen Apotheke. Acht mal am Tag bekommt sie neue Lieferungen.

Lieferung bis ans Gate

Ihr Sortiment bildet die klassische Reiseapotheke ab. Arzneimittel, die gegen Schmerzen, bei Erkältungen oder Magen-Darm-Erkrankungen helfen sind hier ebenso gefragt wie Sonnenschutz oder Mittel gegen Insektenstiche. Außerdem hat die Pharmazeutin immer einen Vorrat spezieller Durchfallmedikamente und etwa 20 Packungen Malariaprophylaxe in ihrem Apothekerschrank.

An einem Flughafen gebe es kaum Stammkunden, sagt Schreiner, dennoch müsse sie die Wünsche ihrer Kunden bereits im Voraus kennen. „Wir bekommen keine zweite Chance. Wenn wir einen Artikel nicht vorrätig haben oder nicht besorgen können, steigt der Kunde ins Flugzeug und ist weg“, erklärt die Apothekerin. Wenn es sein muss, kommen sie und ihre Mitarbeiter bis an das Gate, um den Kunden ihre Medikamente zu bringen.

Größte Krise der Luftfahrt seit 1945

Durch die Corona-Pandemie fällt die lang ersehnte Eröffnung des BER am 31. Oktober mitten in die größte Krise der Luftfahrt seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Es ist die Eröffnung eines Flughafens, von dem kaum jemand fliegt. Ina Schreiner und ihr Team stehen vor einer ungewissen Zukunft – wieder einmal. „Unsere gesamte Existenz steht gerade auf dem Spiel“, sagt sie.

In Tegel habe sie miterlebt, wie die Corona-Krise im Frühjahr die Luftfahrt mit voller Wucht getroffen habe. Die Passagierzahlen sanken gegen null, zeitweilig wurde der Flughafen komplett geschlossen. Innerhalb kürzester Zeit brachen Schreiners Umsätze ein – bis auf zwei Prozent des vor-Corona-Niveaus. Nicht verkaufte Medikamente verloren teilweise ihre Haltbarkeit. „Wir schreiben jeden Monat eine vierstellige Summe ab“, sagt sie. Ihre laufenden Kosten bleiben indes gleich.

Trotz all der Rückschläge hat Ina Schreiner ihren Optimismus nicht verloren. „Es kommen auch wieder bessere Zeiten“, sagt die Apothekerin. Sie freut sich, dass es nach den langen Jahren des Wartens endlich losgeht, auch wenn der Start in diesem Jahr ganz anders als erhofft laufen werde. Kraft gibt ihr die Unterstützung von Familie und Freunden, vor allem aber ihres Teams in Tegel, das mit ihr zum BER wechselt. Schreiner ist schon jetzt ein großer Fan des neuen Flughafens. „Tegel wurde geliebt und gehasst, aber den BER kann man nicht hassen. Hier steckt eine Menge positiver Energie drin.“

