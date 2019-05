Schönefeld

Autofahrern und Spaziergängern in Schönefeld bot sich am Mittwoch ein ungewöhnliches Bild: Vor dem Rathaus hielt am Vormittag eine ganze Karawane an Müllfahrzeugen der Berliner Stadtreinigung ( BSR). Der Grund war eine Hochzeit. Nach der Trauung überraschten die Müllwerker das Brautpaar und bildeten einen Spalier in der Hans-Grade-Allee.

Von MAZonline