Schönefeld

Gemeinsam gegen den Müll: Mit einem so genannten „Kehrtag“ will die Gemeinde Schönefeld Anfang April auf öffentlichen Straßen und Plätzen für mehr Sauberkeit sorgen. Die Ortsvorsteher haben sich darauf verständigt, die Bürgerinnen und Bürger in ihren Ortsteilen in diesem Jahr am Samstag vor Ostern, 9. April, zum gemeinsamen Müllsammeln aufzurufen.

Zwar gab es in den Ortsteilen auch bisher regelmäßige Müllsammelaktionen, jedoch unabhängig voneinander. Die Idee zum gemeinsamen „Saubermachtag“ geht auf den Waßmannsdorfer Ortsvorsteher Michael Smolinski (CDU) zurück. Die Waßmannsdorfer Einwohnerinnen und Einwohnern haben seit Jahren die Tradition, am Wochenende vor Ostern gemeinsam ihren Ort aufzuräumen.

Hunderte Kubikmeter Müll pro Jahr in Schönefeld

Mit der gemeinsam geplanten Aktion in diesem Jahr wollen die Ortsvorsteher auf ein alt bekanntes Problem in Schönefeld aufmerksam machen. Giftiger Bauschutt, Fässer mit umweltschädlichem Öl, Hausrat und Sperrmüll: Hunderte Kubikmeter Müll werden in der Gemeinde Schönefeld jedes Jahr illegal entsorgt.

Knapp 970 Kubikmeter Müll fanden die Mitarbeiter des Ordnungsamts im Jahr 2020, darunter vor allem Bauschutt, aber auch große Mengen Elektroschrott. 2021 waren es immer noch rund 660 Kubikmeter. Das entspricht einem Rückgang um circa 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Wie Schönefeld Müllsündern auf die Schliche kommt

„Das Müllproblem ist kleiner geworden, bleibt aber an neuralgischen Punkten eins“, teilte Schönefelds Sprecherin Solveig Schuster mit. Durch vielfältige Maßnahmen, etwa vermehrte Streifen an den Problemstellen in den Abendstunden sowie Aufstockung bei den Außendienstmitarbeitenden, habe die Gemeinde bereits vielerorts für sichtbare Veränderungen gesorgt.

Dennoch sorgt der Unrat an vielen Orten weiterhin für Unmut: Allein bis Mitte Februar dieses Jahrs fanden die Gemeindemitarbeiter bereits mehr als 80 Kubikmeter illegal entsorgten Abfall.

40 Prozent des Mülls landen in Großziethen

Fast 40 Prozent des illegal abgeladenen Mülls landete dabei in Schönefelds größtem Ortsteil Großziethen. Entscheidend ist aber nicht die Größe des Ortsteils, sondern die direkte Lage an der Stadtgrenze zu Berlin. Auch Waßmannsdorf und Schönefeld zählen zu den am häufigsten betroffenen Ortsteilen.

Schnelle, vor allem aber kurze Wege zu den illegalen Entladestellen, viele dunkle Bereiche wie Waldgebiete und weitläufige Felder machen es den Verursachern relativ leicht, ihren Müll unbeobachtet entsorgen zu können. Der meiste illegale Müll wird im öffentlichen Straßenland abgeladen. Das zeigt die eigens dafür entwickelte Abfalldatenbank, in der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamts alle Funde und Mengen statistisch erfassen.

Müllsheriffs sorgten in Schönefeld für Ordnung

Neben den üblichen Entladestellen in der Natur gibt es bestimmte „Peakpoints“, also Orte, die immer wieder aufgesucht werden, um sich überflüssiger Dinge zu entledigen. Dazu gehören vorzugsweise Stichwege, etwa an Landes- und Bundesstraßen.

Ein Mitarbeiter des Ordnungsamts durchsucht eine Fundstelle nach Hinweisen auf den Verursacher (Archiv). Quelle: Josefine Sack

Um auf öffentlichen Straßen und Plätzen für mehr Sauberkeit zu sorgen, hatte die Gemeinde 2020 zeitlich befristet zwei so genannte Müllsheriffs eingestellt. Diese durchforsteten regelmäßig neuralgische Stellen und gingen gezielt gegen Umweltsünder vor. Seither wurde auch beim Personal im Außendienst des Ordnungsamts weiter aufgestockt. Demnächst sollen weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt werden.

Mehr Personal, weniger Müll in Schönefeld

Durch den verstärkten Personaleinsatz könne der Überwachungsdruck weiter erhöht werden, sagt Außendienstmitarbeiter Thomas Zimmermann. Die Erfolge seien bereits sichtbar. Im Vergleich zum Jahr 2020, wo die aufgefundene Müllmenge einen neuen Höchststand erreicht hatte, gehen die illegalen Ablagerungen aktuell wieder etwas zurück.

Ein Grund ist die akribische Ermittlungsarbeit der Ordnungsamtsmitarbeiter. Oft finden sich in den abgeladenen Müllhaufen nützliche Hinweise, etwa eine Rechnung mit Adresse, ein Etikett oder eine Visitenkarte. Sind die Hinweise ausreichend, kann die Gemeinde Täter überführen und Bußgelder verhängen.

Der Ermittlungserfolg spreche sich herum, sagt Zimmermann. Dies führe dazu, dass die teils sehr gut organisierten Müllsünder ihre Schwerpunkte verlagern. In den wenigsten Fällen stecken Privatpersonen hinter den Abfallbergen. Den Angaben zufolge handelt es sich oft um Firmen, überwiegend aus Osteuropa, die über Kleinanzeigen-Portale im Internet mit den Entsorgungen beauftragt werden.

Von Josefine Sack