Schönefeld

Manche Ereignisse wirken auf den ersten Blick weit weniger spektakulär als sie wirklich sind. Als die Schönefelder Gemeindevertreter etwa vergangenen Mittwoch den Beitritt zum Tourismusverband Dahme-Seenland beschlossen, hielten sie sich nicht lange damit auf. Ein paar einführende Worte vom Bürgermeister, ein bis zwei Nachfragen, dann ein einstimmiger Beschluss.

Für Dana Klaus vom Tourismusverband aber ist dieser Beitritt eine „Jahrhundertbotschaft“. „Das ist der größte Meilenstein für den Tourismusverband seit 30 Jahren“, sagt sie. Und das will etwas heißen in einem Verband, der zu den übernachtungsstärksten im ganzen Land gehört. Und den es erst seit 30 Jahren gibt.

Mehr ausländische Gäste als Potsdam

Tatsächlich ist die Gemeinde Schönefeld touristisch enorm wichtig für die Region. In normalen Jahren liegt Schönefeld, was die Zahl der Übernachtungsgäste angeht, auf Rang zwei in Brandenburg. Vor Rheinsberg, vor Templin, vor den Spreewaldstädten Burg und Lübbenau. Nur Potsdam hat mehr Besucher. Nimmt man nur die ausländischen Gäste, liegt Schönefeld sogar mit deutlichem Abstand vor der Landeshauptstadt auf Platz eins.

Die Zahlen sind dennoch anders zu bewerten als etwa die des Spreewalds, denn die Gäste kommen vor allem wegen des Flughafens nach Schönefeld, und sie bleiben auch nicht wegen der Sehenswürdigkeiten über Nacht, sondern wegen Geschäftsmeetings oder weil ihr Anschlussflieger erst am nächsten Tag geht. Statistisch gesehen gibt es kaum eine Gemeinde in Brandenburg, aus der Touristen so schnell wieder verschwinden wie aus Schönefeld. Trotzdem liefert die Gemeinde mit ihren Gästezahlen einen entscheidenden Beitrag zur Bilanz der Tourismusregion.

Schönefeld bislang nicht beworben

Einziges Problem: Die Schönefelder stimmten ihre Idee von Tourismus bisher nicht mit dem Rest des Landkreises ab, und schon gar nicht mit dem Tourismusverband, der sich im Gegenzug auch nicht besonders um Schönefeld bemühte. „Wenn wir Teilregionen bewerben, dann machen wir das aber bevorzugt für unsere Mitglieder, die auch Beiträge zahlen“, sagt Dana Klaus. Schönefeld hatte aber – anders als die meisten Kommunen – nie Interesse an einer Mitgliedschaft. Im Gegenteil. „Wir haben lange darum geworben, aber immer auf Granit gebissen“, sagt Dana Klaus.

Das änderte sich erst unter Bürgermeister Christian Hentschel (parteilos), der am Mittwoch auch seinen Gemeindevertretern noch einmal die Vorteile einer Mitgliedschaft darlegte. Man stärke so die Unternehmer, die vom Tourismus leben, sagte er. Und man müsse auch daran arbeiten, dass Besucher mehr Zeit in Schönefeld verbringen und die Gegend erleben.

Höchste Bettendichte jenseits des Tropical Islands

Die Chancen dafür stehen laut Dana Klaus gar nicht schlecht. Es gebe interessante Angebote in der Gemeinde, etwa den Kinderbauernhof in Großziethen, Radwege am Flughafen, die Planespotter-Bar „45 über Null“ in Selchow oder die „Hurricane Factory“. Zudem sei Schönefeld für Touristen attraktiv, weil es genau zwischen Berlin und dem seenreichen Umland liegt, beides ist leicht erreichbar.

Und nicht zu vergessen: Die Gemeinde verfügt über die höchste Bettendichte abseits des Tropical Islands, und die Zahl der Hotels soll in den kommenden Jahren noch deutlich zunehmen. Wer in die Region will und ein Hotel sucht, kommt an Schönefeld kaum vorbei.

„Arbeit des Verbandes wird sich verändern“

Der Tourismusverband hatte bisher aber eher vielen kleinen Unterkünfte in den Mitgliedsgemeinden im Blick. „Ich gehe deshalb davon aus, dass sich mit dem Beitritt Schönefelds auch die Arbeit im Verband verändert wird. Wir werden neue Impulse bekommen, für andere Zielgruppen arbeiten, das Thema BER wird wichtig werden“, sagt Dana Klaus.

Schönefelds Bürgermeister Hentschel freut sich auf den neuen Ansatz. „Wir werden Mitarbeiter mit diesen Themen beauftragen“, sagt er. Und man werde Kontakt zu Nachbargemeinden aufnehmen, die sich schon länger mit Tourismuskonzepten beschäftigen. „Da können wir viel Nektar saugen.“

Von Oliver Fischer