Ab Mittwoch, dem 11. November, wird das Haus zwei der Schönefelder Kita „ Sonnenblick“ im Ortsteil Großziethen wieder geöffnet, wie die Gemeinde bekannt gab. Eine weitere Erzieherin der Einrichtung sei zwar positiv auf das Corona-Virus getestet worden, doch laut den Angaben des Gesundheitsamtes habe das keine weiteren Auswirkungen auf den Betrieb der Kita. Der inzwischen abgelaufene Quarantänezeitraum für die Verdachtsfälle müsse zudem nicht verlängert werden.

Eine Erzieherin war an Corona erkrankt

In der vergangenen Woche mussten sich gleich zehn Mitarbeiter der Kita in Quarantäne begeben. Grund dafür war eine an Corona erkrankte Erzieherin und der damit einhergehende Verdacht, dass sich direkte Kollegen angesteckt haben könnten. Vorsorglich wurde der Krippenbereich mit den Gruppen Gänseblümchen und Kornblumen geschlossen und infolge dessen das gesamte Haus zwei gleich mit. Da aus dem Haus eins kein Personal betroffen war, wurde der Betrieb dort weiterhin fortgeführt. Ab Mittwoch werden nun, abgesehen von den beiden positiv getesteten Erzieherinnen, alle Mitarbeiter wieder zur Verfügung stehen.

