Schönefeld

Einstimmig hat der Finanzausschuss der Gemeinde Schönefeld in seiner Sitzung am Montag den Haushalt für das Jahr 2022 auf den Weg gebracht und damit den Grundstein für die in diesem Jahr notwendigen und geplanten Investitionen gelegt. Das Zahlenwerk war bereits Ende des Jahres von den Gemeindevertretern und -vertreterinnen sowie den Ortsbeiräten diskutiert worden. Es ist davon auszugehen, dass der Haushaltsentwurf in der Gemeindevertretersitzung am 9. Februar verabschiedet wird.

Auch in diesem Jahr werden die anstehenden Aufwendungen nicht durch die erwarteten Einnahmen in Schönefeld gedeckt werden können. Der Haushaltsentwurf verzeichnet demnach ein Minus von rund 10,7 Millionen Euro steht.

Gewerbesteuer: Sinkende Einnahmen durch Corona

Das Defizit fällt aber nicht mehr so hoch aus wie noch im vergangenen Jahr. 2021 waren die Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der Coronapandemie um circa 40 Prozent eingebrochen. Die Gemeinde stand mit mehr als 40 Millionen Euro in den Miesen.

Mitten in der Pandemie war auch noch einer der größten Steuerzahler abgewandert. Die Firma Bayer hatte im vorigen Jahr gleich zehn Tochterunternehmen aus Schönefeld abgezogen. Das war ein mächtiger Schlag. Die Folgen reichten weit über die Gemeindegrenzen hinaus.

Schönefeld kalkuliert vorsichtig für 2022

Entsprechend vorsichtig wurden die Gewerbesteuereinnahmen in diesem Haushalt kalkuliert, wenngleich gegenüber den beiden Vorjahren mit einem leichten Anstieg. Waren es im Haushalt vergangenen Jahres noch rund 95 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen, so wird für 2022 mit Einnahmen in Höhe von 110 Millionen Euro gerechnet.

Schönefelds Bürgermeister Christian Hentschel (parteilos) auf dem Dach des Rathauses von Schönefeld Quelle: Gemeinde Schönefeld

„Wir nehmen wieder etwas mehr Entlastung wahr. Auch wenn die Lage aufgrund der Pandemie insgesamt noch schwierig ist“, sagte Bürgermeister Christian Hentschel (parteilos). Trotz der großen Anfangsschwierigkeiten nehme die Gemeinde den Flughafen BER wieder verstärkt als Motor für die Region wahr. „Ich gehe davon aus, dass wir insgesamt einer positiven Entwicklung entgegensehen“, ergänzte Hentschel.

Investitionen gestiegen: 55,6 Millionen Euro will Schönefeld investieren

Auch die Investitionssumme liegt in Schönefeld mit rund 55,6 Millionen Euro leicht über der des Vorjahres (52 Millionen Euro). Mit rund 60 Prozent stellt dabei der Grundstückserwerb zur Vorbereitung und Sicherung geplanter Bauvorhaben den größten Investitionsposten dar.

Etwas über 20 Millionen Euro fließen in konkrete Baumaßnahmen. Dazu zählen unter anderem verschiedene Straßenbaumaßnahmen als auch der geplante Umbau der Immobilie im Schönefelder Schwalbenweg zu einem Mehrzweck- und Bürgerhaus. Ein Teil des Geldes fließt zudem in die weitere Ausstattung der Kitas und Schulen, so etwa in Sonnensegel oder die IT-Infrastruktur.

Das entstehende Minus in Höhe von rund 10,7 Millionen Euro wird durch einen Griff in die Rücklage ausgeglichen, die auch danach noch mit mehr als 320 Millionen Euro eine komfortable Höhe hat.

Von Josefine Sack