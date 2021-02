Großziethen

Die Ursache für den Großbrand in einer Dönerproduktion im Schönefelder Ortsteil Großziethen am Montagabend ist bisher noch unklar. Der Brandort musste erst abkühlen, bevor die Ermittlungen beginnen konnten, hieß es am Dienstag von der Polizei. Derzeit dauern diese jedoch noch an. Vor dem Gelände erinnerte am Dienstagnachmittag nur noch ein Wasserschlauch an die dramatischen Löscharbeiten in der Nacht.

Hohe Flammen und dichter Rauch waren am Montagabend im Friedhofsweg in Großziethen zu sehen. Dort brannte eine 1200 Quadratmeter große Produktionshalle für Dönerfleisch inklusive dem Lager und Kühlanlagen lichterloh (MAZ berichtete).

Zwei Drehleitern waren im Einsatz, um den Großbrand zu löschen. Quelle: Julian Stähle

90 Feuerwehrleute waren im Einsatz

Nach Angaben der Gemeinde am Dienstag wurde die Halle durch den Brand zerstört, verletzt wurde durch das Feuer jedoch niemand. Um 19.36 Uhr am Montag wurden die Rettungskräfte der Feuerwehr alarmiert und rückten mit 90 Einsatzkräften aus. Die Helfer der Feuerwehr Großziethen, Waßmansdorf, Waltersdorf und der Freiwilligen Feuerwehr Rotberg/Kiekebusch und Dahlewitz.

Wegen einer starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner gebeten, für zwei Stunden die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gegen Mitternacht sei der Brand unter Kontrolle gewesen. Die Rettungskräfte konnten ein Ausbreiten des Brandes auf den benachbarten Reiterhof verhindern. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis Dienstagmorgen gegen 8 Uhr an.

Von Joice Nkaigwa