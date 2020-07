Schönefeld

Die Betreiber des Schönefelder Autokinos haben beim Oberverwaltungsgericht einen Sieg über das Land Brandenburg erzielt. Das Gericht stellte per Eilbeschluss fest, dass das ausnahmslose Verbot von Autokino-Großveranstaltungen rechtswidrig ist. Damit dürfen die für das Wochenende geplanten Konzerte mit Alligatoah, Gestört aber Geil, und Nena wie vorgesehen stattfinden.

Die Einschätzung des Landes, dass bei Großveranstaltungen mit 1.000 und mehr Personen die Abstands- und Hygieneregeln nicht durchgehend eingehalten würden, erscheine zwar plausibel, heißt es in einer Pressemitteilung des Gerichts. Weil sich speziell in Autokinos die Besucher aber nahezu durchgängig im eigenen Auto aufhalten, könnten die Auflagen dort auch bei einer größeren Teilnehmerzahl leichter durchgesetzt werden.

Auflagen im Autokino leichter durchzusetzen

„Es erscheine deshalb durchaus möglich, im konkreten Einzelfall durch geeignete Schutzauflagen sicherzustellen, dass von einer Autokino-Veranstaltung auch bei mehr als 1.000 gleichzeitig Anwesenden keine relevante Erhöhung des Infektionsrisikos ausgehe“, heißt es in der Mitteilung weiter. Ein vollständiges Verbot ohne Möglichkeit der Ausnahme stelle deshalb voraussichtlich einen nicht mehr verhältnismäßigen Eingriff in das Grundrecht der Betreiber auf Berufsfreiheit dar.

Die Betreiber des Schönefelder Autokinos hatten gegen die Landesverordnung geklagt, weil ihnen untersagt wurde, Konzerte mit mehr als 1000 Besuchern durchzuführen. Betroffen davon sind unter anderem Konzerte mit den Künstlern Alligatoah, Nena und Pietro Lombardi, die in den nächsten Tagen in Schönefeld stattfinden sollen.

Veranstalter kalkulieren mit bis zu 2500 Besuchern

Das Schönefelder Autokino bietet Platz für 900 Fahrzeuge. Entsprechend kalkulieren die Veranstalter mit bis zu 2500 Besuchern. Die Gemeinde Schönefeld hatte aber in Absprache mit dem Landkreis und unter Verweis auf die Verordnung des Landes darauf bestanden, dass höchstens 1000 Personen bei den Autokino-Konzerten anwesend sein dürfen.

Veranstalter Maximilian Schulze Brockhausen hatte vorher davon gesprochen, dass die Landesregelung die gesamte Kalkulation der Veranstaltungsreihe auf den Kopf stelle und Existenzbedrohend sei. Entsprechend erleichtert zeigte er sich nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgericht. Man sei nun in Abstimmung mit der Gemeinde darüber, eine Ausnahmegenehmigung für die Veranstaltungen am Wochenende zu bekommen. Er gehe davon aus, dass die Konzerte alle wie geplant stattfinden, so Schulze Brockhausen.

