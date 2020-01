Schönefeld

In Schönefeld im Landkreis Dahme-Spreewald kam es in der Silvesternacht zu einem Brand durch das Anzünden einer Rakete. In einem gerade erst renovierten Einfamilienhaus hat das Silvester-Feuerwerk auf der Terrasse einen hohen Brandschaden angerichtet. Fenster, Teile des Gebäudes und die Terrasse sind vollständig ausgebrannt.

Das Haus gilt als nicht bewohnbar und muss nun erneut renoviert werden. Der Sachschaden ist enorm. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Von MAZonline