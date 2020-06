Rotberg

Der Schönefelder Ortsteil Rotberg wächst rasant. Vor Kurzem haben die Gemeindevertreter den Weg für den vierten Bauabschnitt frei gemacht. Die Nachfrage nach Grundstücken in dem Dorf südlich des Flughafens BER ist groß. Vor allem bei jungen Familien ist Rotberg beliebt. Es gibt eine Kita im Ort. Außerdem bleiben die Bewohner nach derzeitigem Stand vom Fluglärm weitgehend verschont. Rund 900 Menschen leben momentan in Rotberg – und fast jeden Monat kommen neue Bewohner hinzu.

Die meisten Grundstücke am Kastanien- sowie am Pappelring sind längst verkauft. Der zweite und dritte Bauabschnitt ist so gut wie fertig. Ende des Jahres ziehen die Eigentümer ein. Spätestens in zwei Jahren geht es mit dem nächsten Baufeld hinter der Kita „Kunterbunt“ weiter. 32 neue Grundstücke sind nordöstlich der Siedlung am Hubertusring und am Kastanienweg geplant und sollen durchschnittlich 600 Quadratmeter groß sein. Verantwortlich für die gesamte Entwicklung von Rotberg Süd ist die Projekta Rotberg GmbH & Co. KG.

„Wohnen im Grünen“: So bewirbt die eigens für die Entwicklung gegründete Projekta Rotberg ihre Grundstücke im Schönefelder Ortsteil Rotberg. Quelle: Josefine Sack

Grundstücke für Umsiedler aus Hubertus

Das Projekt ist umstritten: Bei der rund drei Hektar großen Fläche, auf der die neuen Einfamilienhäuser errichtet werden sollen, handelt es sich um eine bisher überwiegend landwirtschaftlich genutzte Fläche. Unter den Gemeindevertretern gibt es etwa Bedenken in Bezug auf die Erschließung des Wohngebiets. Es gilt als wahrscheinlich, dass für die Zuwegung Bäume fallen müssen. Kritisiert wurde teilweise auch die Größe der geplanten Wohnabschnitte.

Laut Ortsvorsteher Olaf Damm ( CDU) sollen die Grundstücke des vierten Bauabschnitts zunächst betroffenen Bewohnern aus der Siedlung Hubertus angeboten werden, deren Grundstücke im sogenannten Übernahmegebiet des Flughafens liegen. Das Dorf liegt mitten in der Einflugschneise des BER. Ist der Flughafen erst am Netz, wird es dort unerträglich laut. Die Gemeinde Schönefeld will die Siedlung daher aufgeben und die Bewohner umsiedeln.

Grünes Licht für Dorfgemeinschaftshaus

Auch die Gemeinde selbst beabsichtigt Damm zufolge, weitere Grundstücke in Rotberg Süd zu reservieren. Ziel sei es, die Grundstücke zu moderaten Preisen an zukünftige Verwaltungsmitarbeiter, die nach Schönefeld ziehen wollen, aber keinen Wohnraum finden, weiterzuverkaufen.

Angesichts des anhaltenden Baubooms könnte Rotberg demnächst die 1000-Einwohner-Marke knacken. Noch ist die Infrastruktur im Dorf allerdings überschaubar: Die frühere Landgaststätte Apel ist seit Jahren dicht. Außer ein paar ortsansässige Unternehmen, der Feuerwehr, einer Kita, einem Bolzplatz und einer Bushaltestelle, gibt es nicht viel. Doch schon bald soll Rotberg ein Dorfgemeinschaftshaus bekommen. Einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans haben die Gemeindevertreter vorige Woche gefasst.

Schießanlage ist umstritten

Grundsätzlich gönnen die Kommunalpolitiker den Rotbergern ihr neues Gemeinschaftshaus. Ein wunder Punkt bleibt jedoch die ebenfalls geplante Schießanlage. Zwar ist der Schießstand, den überwiegend die Bundespolizei nutzen will, noch nicht in Stein gemeißelt. Bisher ist er Bestandteil der Planungen. „Ich bin sehr optimistisch“, sagte Ortsvorsteher Damm. Es gebe bereits ernsthafte Zusagen. So habe die Bundespolizei bereits angekündigt, die Anlage für 20 Jahre zu mieten. „Das würde die Refinanzierung des Projekts garantieren“, so der CDU-Politiker. Zudem dürften auch andere Vereine den Schießstand mitnutzen.

Karlshofer Weg: In der Ortsmitte von Rotberg soll einmal das neue Dorfgemeinschaftshaus entstehen. Quelle: Josefine Sack

Neben der umstrittenen Anlage soll es in dem geplanten Dorfgemeinschaftshaus noch eine Bowlingbahn und ein Bistro geben. Im Gespräch ist auch ein Dorfladen. Insgesamt könnte das neue Dorfgemeinschaftshaus rund 5 Millionen Euro kosten. Bürgermeister Christian Hentschel (parteilos) kündigte an, die Einwohner von Rotberg zum geplanten Schießstand in ihrem Ort zu befragen.

