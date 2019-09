Neues vom City Center: Zweites Hotel hat eröffnet

Schönefeld

Neues vom City Center Schönefeld: Immer wieder hatte sich die Eröffnung des neuen Ortszentrums verschoben. Im Sommer war es endlich soweit und die ersten Läden konnten aufmachen.

Kürzlich hat auch das neue Boardinghotel „Motel Plus“ nachgezogen. Das Hotel hat offiziell seit dem 30. August eröffnet und ist laut Managerin Sabine Gangl, die selbst in Großziethen lebt, bereits gut gebucht.

Das City Center in Neu-Schönefeld von oben: Das Einkaufszentrum mit zwei Aparthotels sollte schon 2018 eröffnen. Quelle: Josefine Sack

Hotel mit 24-Stunden-Check-In

Es verfügt über 42 Appartements und richtet sich in erster Linie an Gäste, die länger bleiben wollen, etwa an Handwerker auf Montage oder Geschäftsleute. Die rund 28 Quadratmeter großen Zimmer sind daher jeweils mit einer kleinen Küche ausgestattet.

„Mit unseren zwei Check-In-Automaten können unsere Gäste 24 Stunden selbstständig einchecken und brauchen sich nicht um eine bestimmte Ankunftszeit zu kümmern“, erläuterte Beklan Coskun, Geschäftsführer der Motel Plus Holding.

China-Restaurant und Bäcker ziehen bald ein

Insgesamt betreibt die Kette in Deutschland vier weitere Hotels, zwei davon in Berlin. Das Motel Plus ist nicht das einzige Hotel im City Center. Das „7 Days Premium Hotel“ eröffnete bereits Ende Juni.

Das fünfstöckige City Center im Schönefelder Ortskern wurde seinerzeit von der SP Projektentwicklung Schönefeld geplant. Ursprünglich sollte das Einkaufszentrum bereits im Spätsommer 2018 eröffnen. Demnächst sollen in dem Center noch ein chinesisches Restaurant sowie ein Bäcker öffnen.

Von Josefine Sack