Schönefeld

Das war es mit der AfD in Schönefeld: Knapp ein Jahr nach der Kommunalwahl, bei der es die AfD mit 14,2 Prozent in die Gemeindevertretung schaffte, hat sich die Fraktion aufgelöst. Der bisherige Fraktionsvorsitzende, Torsten Ronne, ist aus der AfD ausgetreten. Der Fraktion, die anfangs einmal aus vier Mitgliedern – Torsten Ronne, Wolfgang Koehler, Riccardo Haensch und Christian Hinzmann – bestand, gehörten zuletzt sowieso bloß noch Ronne und Koehler an.

Nun schmiss auch Ronne, der erst 2018 in die AfD eingetreten war, hin. Gegenüber der MAZ begründete der 53-Jährige seinen Austritt unter anderem damit, dass die AfD, insbesondere in Brandenburg, politisch eine bedenkliche Richtung genommen habe. Ausländerfeindliche Aussagen oder Parolen wie „Wir sind der blaue Sturm, der Deutschland reinigt“, jener viel zitierte Satz des AfD-Mitglieds im Potsdamer Landtag, Daniel Freiherr von Lützow, will Ronne nicht länger mittragen.

„Das Ganze entwickelt sich in die falsche Richtung“

„Als ich in die AfD eintrat, war für mich wichtig, eine politische Wende in Deutschland herbeizuführen. Ich glaubte, dass alle Mitglieder dieselben Ziele hätten. Doch leider, nach der Kommunalwahl und den Landtagswahlen in Brandenburg, entwickelten sich Ströme und Richtungen innerhalb der AfD, welche einen sichtbaren Riss hinterließen. Ich bemerkte auch, dass die Ausrichtung der AfD in Brandenburg von Egomanen bestimmt wurde, welche keine parteiinterne Diskussion zuließen. Die Entlassung von Andreas Kalbitz in der AfD, brachte dann das Fass zum Überlaufen“, begründet der Schönefelder die Entscheidung, die Partei nach knapp zwei Jahren wieder zu verlassen.

Ronne selbst arbeitet als Taxifahrer in Berlin, fuhr zuletzt viele Prominente. In seinem Kollegen- und Bekanntenkreis sind viele, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Etwas gegen illegale Migration tun zu wollen, sei das eine, meint der 53-Jährige. Doch zuletzt hatte er zunehmend das Gefühl, die Stimmung in der AfD richte sich pauschal gegen Ausländer. „Da hatte ich zum ersten Mal Bedenken, dass sich das Ganze in die falsche Richtung entwickelt“, sagt Ronne, der sich selbst politisch als konservativ, aber gemäßigt beschreibt.

Keine Unterstützung von AfD-Kollegen

„Ich bin als Vertreter für die Schönefelder angetreten und in Schönefeld wird Sachpolitik auf Augenhöhe gemacht, nicht nach Parteipolitik“, ergänzt er. Als Fraktionsvorsitzender der AfD in Schönefeld habe er zuletzt weder vom Kreisvorstand noch von der Landtagsfraktion Unterstützung erhalten. „Es herrscht keine Kommunikation oder der Wille zum Ausbau von Strukturen, welche eine vernünftige Sacharbeit möglich machen“, kritisiert Ronne.

Da es keinen Nachrücker für den 53-Jährigen gibt, wird die AfD-Fraktion aufgelöst. Ronne selbst will sich keiner Partei mehr anschließen, sondern sich künftig als einfacher Gemeindevertreter für die Belange der Schönefelder einsetzen.

Von Josefine Sack