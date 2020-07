Pietro Lombardi im Autokino Schönefeld: Gemeinde bereitet sich auf Fan-Ansturm vor

Schönefeld

Die Gemeinde Schönefeld bereitet sich auf einen Fan-Ansturm vor. An diesem Freitagabend spielt Pietro Lombardi im Autokino Schönefeld. Der Sänger, der 2011 als Gewinner der achten Staffel der Castingshow „ Deutschland sucht den Superstar“ ( DSDS) bekannt wurde, zieht vor allem junges Publikum an.

Noch ist das Konzert nicht ganz ausverkauft. So oder so wird der Andrang groß sein. Insgesamt bietet das Autokino, in dem ursprünglich Filme gezeigt werden sollten, Platz für 900 Fahrzeuge. Aber nicht bloß auf dem Festgelände entlang der Hans-Grade-Allee selbst dürfte es am Freitag voll werden, sondern auch davor.

Am 25. Juli 2020 spielte das DJ-Duo "Gestört aber geil" im Autokino Schönefeld. Quelle: Frank Pawlowski

Zaungäste feiern einfach ihre eigene Party

Denn womit in Schönefeld niemand gerechnet hat: Die Livekonzerte, die über eine riesige Leinwand übertragen werden, ziehen zum Teil Hunderte Schaulustige an. Zwar hat der Veranstalter die Absperrung rund um das Gelände bereits erweitert. Viel hat der Sichtschutz allerdings nicht gebracht. Je nachdem, welcher Künstler sich in Schönefeld angekündigt hat, tummeln sich unzählige Zaungäste rund um das Festareal. Über mitgebrachte Radios und Boxen fangen die ungebetenen Besucher die Konzert-Frequenz ein und feiern einfach ihre eigene Party.

In Schönefeld wächst die Sorge vor illegalen Corona-Partys. Erst kürzlich musste die Polizei eine Riesenparty in der Berliner Hasenheide auflösen. Wegen der Corona-Krise sind die Clubs nach wie vor geschlossen. Alternativ treffen sich viele junge Leute in den Parks und feiern dort. Offenbar haben sich inzwischen auch die Livekonzerte im Autokino Schönefeld herumgesprochen.

Das Ordnungsamt ist hoffnungslos überlastet

Die große Schar an Zaungästen bei Konzerten bringt die Gemeinde an ihre Grenzen. Immer wieder muss das Ordnungsamt einschreiten, etwa weil die Besucher nicht den Corona-Mindestabstand einhalten oder tanzend die Fahrbahn blockieren. Vom Verkehrschaos, dem Müll und dem Lärm ganz zu schweigen.

Schönefelds Bürgermeister Hentschel (parteilos) ist bei Großveranstaltungen regelmäßig vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen. „Es ist schwierig, die feiernden und zum Teil alkoholisierten Menschen zur Vernunft zu bringen. Viele Besucher sind uneinsichtig. Teilweise herrscht eine aggressive Stimmung. Wir gelten als die Spielverderber“, berichtet er.

Bürgermeister Hentschel wünscht sich mehr Unterstützung

Der personelle Aufwand ist enorm: Ein Konzert kostet die Gemeinde etwa 24 Arbeitsstunden, sagt Hentschel. Sechs Mitarbeiter sind pro Veranstaltung vor Ort, um für Ordnung zu sorgen. „Die Veranstaltungen binden derart viel Personal, dass wir im Ordnungsamt zu praktisch nichts anderem mehr kommen“, sagt Hentschel. Um der Lage Herr zu werden, hat er bereits Mitarbeiter aus anderen Bereichen der Verwaltung für den Streifendienst am Autokino abgezogen.

Für die Sicherheit und Ordnung im Autokino muss der Veranstalter Sorge tragen. Für all das, was vor den Toren passiert, ist die Gemeinde Schönefeld zuständig. Die Polizei darf erst eingreifen, wenn die Situation eskaliert, erläutert Hentschel. „Dennoch würde ich mir mehr Unterstützung wünschen“, gibt er zu. Vor allem dann, wenn es darum geht, den Verkehr rund um die Hauptverkehrsader in Neu-Schönefeld vor und nach den Veranstaltungen zu regeln. Obwohl die Konzerte erst abends beginnen, kommt es bereits ab dem Nachmittag zu langen Rückstaus, berichtet Hentschel. „Das ist alles nicht optimal gelöst.“

Zeitgleich zum Konzert findet noch ein Food Festival statt

Vor allem vor dem bevorstehenden Wochenenden graut es ihm: Neben dem Pietro-Lombardi-Konzert findet in der Nähe zeitgleich noch ein Food Festival statt. „Wir wollen keine Verhinderer sein und sind sehr bemüht, solche, in diesen Zeiten durchaus wünschenswerten Dinge möglich zu machen. Aber wir stoßen an unsere Grenzen“, sagt Hentschel. Das Ganze habe Ausmaße angenommen, die man als normale Verwaltung kaum noch händeln könne.

Eine kurzfristige Lösung sieht Schönefelds Bürgermeister nicht. In der kommenden Woche will er die Problematik der illegalen Spontan-Partys beim Landkreis thematisieren. Ansonsten lautet Hentschels Devise „Augen zu und durch“. Die Genehmigung für das Autokino gilt noch bis Ende August. Solange werden der Bürgermeister und seine Mitarbeiter bei Konzerten weiter für Sicherheit und Ordnung sorgen.

