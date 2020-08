Alt Großziethen

Mit einem gestohlenen Skoda war ein 20-Jähriger unterwegs als er in der Nacht zum Samstag in Alt Großziethen in Schönefeld in eine Verkehrskontrolle geriet. Er versuchte zu entwischen, wurde aber im nahen Berliner Bereich gestoppt. Der Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer wurden festgenommen. Beide hatten Betäubungsmittel dabei, der Fahrer war außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Von MAZonline