Berlin

LKA-Ermittler aus Berlin und Brandenburg haben in der Nacht mehrere mutmaßliche Mitglieder einer Bande in Berlin festgenommen. Die vier Beschuldigten im Alter von 18 bis 57 Jahren sollen Brief- und Postsendungen entwendet zu haben, um Bargeld, Gutscheine und Bankkarten zu erbeuten.

Nach Polizeiangaben soll einer der Beschuldigten als Transportfahrer für die Post gearbeitet haben und den weiteren Bandenmitgliedern Zugang zum Verteilzentrum in Schönefeld ( Dahme-Spreewald) und zum verplombten Laderaum seines Post-LKW verschafft haben.

Fahnder in zivil ertappten die Männer in der vergangenen Nacht auf frischer Tat. Das Diebesgut, mehrere Säcke mit tausenden geöffneten Briefen, wurden ebenso sichergestellt wie das mutmaßliche Tatfahrzeug – ein Porsche. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren zehntausend Euro aus.

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat für die Tatverdächtigen Untersuchungshaft beantragt. Darüber entscheidet am Mittwochabend ein Ermittlungsrichter.

Von MAZonline