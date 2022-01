Waßmannsdorf

Das Hotel im neuen Gebäudekomplex „Testa“ neben der Hurricane-Factory in Waßmannsdorf ist vermietet. Wie die Projektgesellschaft Alfons & Alfreda am Mittwoch mitgeteilt hat wird die Tristar Hotelgruppe 2024 dort ein Haus unter der Marke „Hampton by Hilton“ eröffnen. Es soll circa 200 Zimmer haben. Die Laufzeit des Mietvertrags beträgt 25 Jahre mit der Option auf Verlängerung.

Tristar betreibt Hotels für Hilton, Marriott, Accor und IHG

In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist Tristar mit derzeit 31 Hotels vertreten, weitere 22 Hotels sind vertraglich gesichert. Die Gesellschaft betreibt seit vielen Jahren als Franchise-Nehmer Hotels für die Konzerne Hilton, Marriott, Accor und IHG.

„Gerade im Hinblick auf die aktuell schwierigen Gegebenheiten ist die Vermietung an einen erstklassigen Hotelbetreiber von diesem Format ein großer Meilenstein für das Projekt Testa“, so Michael Weidtmann, Geschäftsführer der Alfons & Alfreda, laut der Pressemitteilung.

Projekt Testa besteht aus vier Gebäuden

Das Ensemble Testa besteht aus vier Gebäuden mit einer Gesamtmietfläche von circa 45.700 Quadratmetern und soll ein hochwertiges Quartier bilden, das mit einem durch Gastronomie-Angebote und Grünflächen einladenden Innenhof abgerundet wird.

Neben dem Hotel sind 35.000 Quadratmeter für Büro sowie 3.700 Quadratmeter für Gastronomie, Einzelhandel und Fitness vorgesehen.

Von MAZonline