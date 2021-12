Rotberg

Die Gemeinde Schönefeld möchte künftig in ihren neun Kindertagesstätten noch mehr auf Qualität setzen. Am Donnerstag unterzeichneten Bürgermeister Christian Hentschel und der Direktor des Instituts für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung der Universität Potsdam (IFK), Dietmar Sturzbecher, eine entsprechende Vereinbarung. Vorausgegangen war im November ein Beschluss der Gemeindevertreter, dem Kommunalen Netzwerk für Qualitätsmanagement in der Kindertagesbetreuung, KomNet QuaKi, beizutreten.

Das Netzwerk wurde von sieben Kommunen 2007 mit dem Ziel gegründet, einrichtungsübergreifende Konzepte der Qualitätsfeststellung und Qualitätsförderung zu entwickeln. Als wissenschaftlichen Dienstleister holten die Initiatoren das IFK mit ins Boot.

Zielorientiert und handlungsstark gearbeitet

„So zielorientiert und handlungsstark zu arbeiten, haben wir noch mit keiner Kommune geschafft“, lobte Dietmar Sturzbecher die Schönefelder. Der Professor betonte, dass in weniger als einem halben Jahr der Beitritt erfolgte und bereits auch mit der Planung fürs nächste Jahr begonnen wurde. Bildungsdezernent Steffen Käthner erläuterte, dass das Qualitätsmanagement über einen Zeitraum von vier Jahren laufe. Zuerst wird der Ist-Zustand festgestellt. Eltern, Fachkräfte und Kinder werden befragt. Ideen und Beschwerden gesammelt und diskutiert. Externe Fachleute beobachten zudem den Kita-Alltag.

„Das zweite Paket ist das Qualitätsfördersystem. Dazu gehören Fortbildungen, Beratungen der Kitaleitung und der Träger, die Aufbereitung neuster wissenschaftlicher Erkenntnisse und und und“, sagte Dietmar Sturzbecher. Die Leiterin von „Kunterbunt“, Cordula Hoffmann, freut sich auf die Zusammenarbeit. „Als der Professor uns Leiterinnen das Konzept vorstellte, war ich begeistert. Es ist eine wegweisende, sehr moderne Form der Qualitätsverbesserung“, so die Pädagogin.

Für jede Kita individueller Plan

Christian Hentschel und Dietmar Sturzbecher brachten gemeinsam ein Schild an, das ausweist, dass die Kita „Kunterbunt“ bei dem Projekt mitmacht. Auch alle anderen Kindereinrichtungen werden ein solches Schild erhalten. Für jede Kita einzeln wird im Zuge des Projekts ein individueller Plan erarbeitet und umgesetzt, der auf das jeweilige Profil zugeschnitten ist. Ein Qualitätssiegel oder ähnliches soll es zum Abschluss nicht geben. „Siegel sind oft trügerisch und mancher ruht sich darauf eher aus. Wir erstellen ein Stärken-Schwächen-Profil. Dann wissen die Leitungen, was sie zu tun haben“, stellte der Professor klar.

Bürgermeister und Bildungsdezernent hoffen nicht zuletzt, dass durch das Alleinstellungsmerkmal Schönefelds in der Region, bedingt durch KomNet QuaKi, die Kindereinrichtungen auch für arbeitssuchende Erzieherinnen attraktiver werden. „Wir können nicht genug in diese Generation investieren. Deshalb stellen wir zudem auch im nächsten Jahr einen Qualitätsmanager ein, der Erzieher und Leitung unterstützt“, bekräftigte der Bürgermeister.

Von Heidrun Voigt