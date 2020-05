Raus aus der Notbetreuung: Wie sich eine Kita in Schönefeld auf den Normalbetrieb vorbereitet

Großziethen

In den Kindertagesstätten in Dahme-Spreewald geht die Notbetreuung dem Ende entgegen. Nach Pfingsten schalten die Kitas vom Corona-Modus auf Normalbetrieb um: Dann steht allen Kindern wieder ein Anspruch auf Betreuung zu, allerdings unter strengen Hygieneauflagen.

„Alle Kommunen im Landkreis bemühen sich, den Regelbetrieb ab der kommenden Woche abzusichern. Bei einigen gibt es Herausforderungen bei der Krankenquote, aber das werden sie in den Griff kriegen“, bestätigte Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos), Vorsitzender der Kreisarbeitsgemeinschaft des Städte- und Gemeindebundes in Dahme-Spreewald.

Anzeige

Fürs Bringen und Abholen der Kinder haben die Erzieher gesonderte Übergabezonen eingerichtet. Eltern werden gebeten, sich am besten vor der Eingangstür zu verabschieden oder einen Mundschutz zu tragen. Quelle: Josefine Sack

Weitere MAZ+ Artikel

Vorschulkinder seit Mittwoch zurück

In der Kita „Gänseblümchen“ im Schönefelder Ortsteil Großziethen ist es am Donnerstag noch verhältnismäßig ruhig. Gut die Hälfte der insgesamt 180 Kinder, die die Einrichtung normalerweise besuchen, wird dort bereits wieder betreut. Seit Mittwoch sind auch die rund 40 Vorschulkinder zurückgekehrt. Kita-Leiterin Liane Dressler ist froh, dass wieder Leben in der Kita herrscht.

Die Kita „Gänseblümchen“ in Großziethen. Die Gruppen dürfen nur abwechselnd im Garten spielen. Quelle: Josefine Sack

Die 64-Jährige ist eine erfahrene Pädagogin. Nächstes Jahr geht sie in Rente. „So eine Situation wie jetzt habe ich in meinem ganzen Berufsleben nicht erlebt“, sagt sie. Wegen der möglichen Ansteckungsgefahr zu Hause zu bleiben, daran haben weder sie noch ihre 25 Kolleginnen gedacht: „Es ist unser Anspruch, für die Kinder da zu sein“, sagt sie. Zu Beginn des Notbetriebs im März hatten sie gerade einmal zwei Kinder zu betreuen. Dennoch waren, bis auf Kolleginnen, die zu Hause plötzlich ihre eigenen Kinder betreuen mussten, fast alle Erzieherinnen anwesend. Sie brachten die Kita auf Vordermann, schrieben Briefe an die Kinder, nähten Kostüme und legten etwa einen Barfußpfad im Garten an.

„Wir haben die Verantwortung für die Familien“

Nach und nach kamen die Kinder zurück. „Bis jetzt hat alles gut geklappt. Aber ab Dienstag sehen wir schon Probleme“, sagt Dressler mit Blick auf die Kita-Öffnung ab der kommenden Woche. Sie und ihre Kolleginnen freuen sich, dann auch die übrigen 80 Kinder, die bisher von der Betreuung ausgeschlossen waren, wieder zu begrüßen. Aber die Kita-Leiterin macht sich auch Sorgen: „Man möchte ja niemanden anstecken. Wir haben diese riesige Verantwortung für so viele Familien. Das belastet mich schon“, so Dressler.

Zahlreiche Briefe der Kinder sind während des Corona-Lockdowns in der Kita eingetrudelt und schmücken nun das Foyer. Quelle: Josefine Sack

Um Ansteckungen, so weit es geht, zu vermeiden, haben Dressler und ihr Team in den vergangenen Tagen an ihrem Hygienekonzept gefeilt. Fürs Bringen und Abholen der Kinder haben die Erzieher gesonderte Übergabezonen eingerichtet. Eltern werden gebeten, sich am besten vor der Eingangstür zu verabschieden oder einen Mundschutz zu tragen. An allen Ecken stehen Hinweisschilder und Desinfektionsspender.

Kinder werden in festen Gruppen betreut

Dennoch stellen die coronabedingten Auflagen das Kita-Team vor große Herausforderungen. Die Vorschriften sehen unter anderem vor, dass die Mädchen und Jungen vorerst in festen Gruppen zusammen sein sollen. „Das ist für eine Einrichtung wie uns, deren Konzept teiloffen, also nicht auf die Betreuung in festen Gruppenräumen abgestimmt ist, nicht so leicht zu realisieren“, erklärt Dressler.

Die Schwierigkeit bestehe vor allem darin, dafür zu sorgen, dass die Kinder nicht wie sonst zwischen den Gruppen hin- und herwechseln. Um das zu gewährleisten, musste Dressler die Funktionsräume, in denen vor Corona vielfältige Materialien die Kreativität der Kinder fördern sollten, kurzerhand zu praktischen Gruppenräumen umfunktionieren. „Es wird so sein, dass alle Räume, die wir haben, voll sein werden“, so die Kita-Leiterin. Auch der Speiseraum musste umgeräumt werden. Um einen Kontakt zwischen den einzelnen Gruppen auszuschließen, müssen die Kinder in Etappen essen.

Kein Fest, dafür gibt es Zuckertüten für die Vorschulkinder zum Abschied (links im Bild: Kita-Leiterin Liane Dressler). Quelle: Josefine Sack

Vorschulkinder: Die Kita-Zeit endet ohne Feier

So sehr sich alle auf die Rückkehr zur Normalität freuen, ein Wermutstropfen bleibt: Das große Zuckertütenfest für die Vorschulkinder muss in diesem Jahr ausfallen. Doch ganz ohne Feier wollen die Erzieher ihre Schützlinge trotz Corona nicht in die Schule entlassen. Die Zuckertüten, liegen schon bereit – sie werden zum Abschied im kleinen Kreis an die Kinder überreicht.

Lesen Sie auch

Von Josefine Sack