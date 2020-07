Rotberg

Sorge um den Fischbestand in Rotberg: In einem kleinen Gewässer im Schönefelder Ortsteil Rotberg ist es in der vergangenen Woche zu einem Fischsterben gekommen. Anlieger hatten die toten Fische im Rotberger Becken bereits Anfang der Woche bemerkt und sich daraufhin ans Umweltamt des Landkreises Dahme-Spreewald gewandt.

Das Gewässer liegt südöstlich des BER-Geländes und dient als Regenrückhaltebecken für den Flughafen. Bei größeren Regenwassermengen wird das Wasser verlangsamt an die Vorflut des Selchower Flutgrabens abgegeben.

Wasserbehörde gibt Entwarnung

Ein Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde gab jedoch Entwarnung: Ursache für das Fischsterben sei demnach ein hoher Eutrophierungsgrad gewesen. Gemeint ist eine Anreicherung von Nährstoffen in einem ursprünglich nährstoffarmen Gewässer. Bei hoher Eutrophierung kommt es verstärkt zum Algenwachstum. Das Wasser wird trüb. Im ungünstigstem Fall können Algen und Wasserpflanzen dann übermäßig wachsen und entziehen anderen Pflanzenarten, Kleinlebewesen und Fischen die Lebensgrundlage.

Der Selchower Flutgraben mündet direkt ins Rotberger Becken südöstlich des BER-Geländes. Eine Wehranlage schützt das Gewässer vor Hochwasser. Quelle: Josefine Sack

Dieses Phänomen trete in vielen Dorfteichen auf und werde durch starke Regengüsse nach längerer Trockenheit zusätzlich begünstigt, heißt es seitens der Behörde. Hinzu komme, dass es im Selchower Flutgraben Biber gibt, die das Abflussgeschehen im Rotberger Becken behindern. Mitarbeiter des Flughafens haben den Vorfall bereits geprüft. Demnach seien keine bedenklichen Substanzen oder Schadstoffe in das Becken gelangt. Die toten Fische wurden umgehend abgesammelt und entsorgt.

2018 war eine Havarie am Flughafen schuld

Es ist nicht das erste Mal, dass es im Rotberger Becken zu einem Fischsterben gekommen ist. Im Frühjahr 2018 hatten Anwohner die Feuerwehr alarmiert, weil auf dem Teich hunderte tote Fische schwammen. Ursache für das massenhafte Fischsterben war damals vermutlich eine undichte Stelle an einem Entwässerungsrohr am Flughafen, durch das Ameisensäure ausgetreten und in das Becken gelangt war.

Ameisensäure wird auf dem Flughafen zum Enteisen von Flugzeugen und Fahrzeugen benutzt. Sie ist biologisch abbaubar, benötigt dafür aber Sauerstoff. Unklar ist, ob die ausgetretene Säure vor zwei Jahren die alleinige Ursache für das Umkippens des Gewässers und des Fischsterben war.

Umstrittene Brückensanierung

Unterdessen wurde bekannt, dass in dem Bereich mindestens zwei Brücken über den Selchower Flutgraben so marode sind, dass diese dringend erneuert werden müssen. Dabei handelt es sich um überwiegend landwirtschaftlich genutzte Brücken nordwestlich des Ortsteils Kiekebusch. Die Bauwerke stammen noch aus den 1950er Jahren.

Die Betonbrücken erfüllen nicht mehr die heute gängigen Sicherheitsanforderungen. Auch weil die landwirtschaftlichen Maschinen heutzutage größer und schwerer sind, müssen die Bauwerke hinsichtlich der Statik und Belastung ertüchtigt werden.

Kostspielige Instandsetzung

Die Instandsetzung zählt zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde Schönefeld, ist aber umstritten. Knackpunkt sind die Kosten: Ersten Plänen zufolge könnte die Sanierung beider Brücken insgesamt knapp 600 000 Euro kosten. Das ist in den Augen einiger Gemeindevertreter zu viel Geld für zwei Bauwerke, die tatsächlich nur von sehr wenigen Bürgern befahren werden.

Allerdings muss die Gemeinde sicherstellen, dass die Landwirte auch weiterhin über öffentliche Wege zu ihren Feldern gelangen können. Darüber hinaus dienen einige Brücken über den Selchower Flutgraben auch als Rettungswege für den Flughafen.

