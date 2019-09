Erholungsgebiet oder Event-Location: Was wird aus der ehemaligen Deponie?

Großziethen

Der Ausblick ist einzigartig: Bei gutem Wetter kann man vom Gipfel der einstigen Mülldeponie im Schönefelder Ortsteil Großziehten nicht nur den Fernsehturm, sondern im Nordwesten sogar den Teufelsberg im Berliner Grunewald erkennen. Kaum zu glauben, dass sich unter dem riesigen Berg einst eine tickende Zeitbombe befand.

Anfang der 1970er Jahre wurde dort der Hausmüll aus westberliner Haushalten entsorgt und gelagert. Müll gegen Geld lautete der damalige Deal mit der DDR. Der Abfall wurde über einen eigens errichteten Grenzübergang nördlich der Deponie angeliefert. Circa 4,5 Millionen Tonnen kamen damals in Großziethen zusammen.

Blick vom Müllberg auf die Gropiusstadt in Berlin-Neukölln. Quelle: Josefine Sack

Aus der Deponie ist ein riesiger Berg geworden

Eine fachgerechte Endlagerung? Fehlanzeige. Über die Abfälle wurde eine 80 Zentimeter dicke Schicht Erde gekippt. Das Gebiet wurde zum Sperrgebiet erklärt. Das war’s. Doch dann kam die Wende. Bei den Bauarbeiten für die benachbarte Helga-Hahnemann-Siedlung stieß man auf die gefährlichen Altlasten. 1995 begann im Auftrag des Landkreises Dahme-Spreewald die aufwendige Absicherung der Fläche unter der Bauleitung der Cosa GmbH.

Mehr als zwei Jahrzehnte sollte die Sanierung dauern. Der Abfall wurde mit einer Kunststoffdecke abgedichtet und von einem so genannten Profilierungskörper ummantelt. So kommt es, dass dort, wo sich einst eine Müllbrache befand, nun ein beachtlicher Berg steht. 50 Hektar groß und rund 85 Meter hoch.

Derzeit wird die frühere Deponie begrünt und bewässert. Im Hintergrund sieht man den BER (Blick nach Osten). Quelle: Josefine Sack

Deponiegas wird zu Strom

Das immer noch ausströmende Methangas, das bei biologisch abbaubaren Abfällen entsteht, wird abgesaugt und im deponieeigenen Blockheizkraftwerk in Strom umgewandelt. Mit dem Strom aus Großziethen werden knapp 250 Haushalte versorgt.

Derzeit wird auf dem Berg Rasen ausgesät. Die Endabnahme ist im kommenden Jahr geplant. Und was kommt danach? Ein Ausflugsplattform mit Café, eine Sommerrodelbahn nach Storkower Vorbild, eine Mountainbike-Strecke, ein Naherholungsgebiet: In der Gemeinde gibt es jede Menge Ideen, was mit dem Gelände passieren könnte. Konkrete Pläne gibt es bislang nicht.

Das Deponiegas wird im Blockheizkraft am Fuße des Bergs in Strom umgewandelt. Quelle: Josefine Sack

Deponiegelände gehört nicht der Gemeinde

Zwar liegt die Planungshoheit bei der Gemeinde Schönefeld. Allerdings sind 95 Prozent der Flächen, auf dem sich die frühere Deponie befindet, in Privatbesitz. Während die Gemeinde zögerte, errichtete ein Investor 2016 auf der Südseite des Bergs eine Photovoltaik-Anlage mit hunderten von Solarzellen. Demnächst könnten weitere Paneelen hinzukommen.

„Die Fläche ist viel zu schade, um sie brachliegen zu lassen. Aber so richtig fühlt sich keiner verantwortlich“, sagt Cosa-Geschäftsführer Axel Niestlé, der die Deponie-Absicherung seit Beginn begleitet. Durch die Nähe zu Berlin und zur U 7 dränge sich eine Nutzung regelrecht auf. „Die Planungen hätten schon vor Jahren beginnen müssen“, kritisiert Niestlé. Dann hätte man beim Bau des Abdichtungssystems bereits Spielräume für eine Bebauung einplanen können.

Generalunternehmer Axel Niestlé von der Cosa GmbH beim Vor-Ort-Termin mit Robert Krowas von der unteren Abfallbehörde Dahme-Spreewald. Quelle: Josefine Sack

Auch Großziethens Ortsvorsteher und Bürgermeisterkandidat Christian Hentschel (BIS) bedauert, dass für den Berg bislang ein Konzept fehlt. Mit der Photovoltaikanlage hätte man den Einwohnern von Großziethen keinen Gefallen getan. „Die Anlieger müssen bei der Planung für eine Nachnutzung mit einbezogen werden“, fordert er.

Von Josefine Sack