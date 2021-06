Schönefeld: Abiball des Evangelischen Gymnasiums Großziethen

Schönefeld

Es war ein Hingucker am Samstagabend vor dem Hotel Holiday Inn in Schönefeld. Junge Damen im Ballkleid bis hin zum eng anliegenden Minikleid und junge Herren, die trotz der Hitze einen Anzug trugen, waren dort zu sehen. Ihr Weg führte sie zur Dachterrasse des Hotels, hatten sie doch einen guten Grund zum Feiern. Die ehemaligen Abiturienten des Evangelischen Gymnasiums in Großziethen feierten dort über den Dächern von Schönefeld ihren Abiturball.

Corona war eine große organisatorische Herausforderung

Eigentlich war ja alles ganz anders geplant. Ein großes Fest sollte es geben, mit Eltern und Freunden im Pentahotel in Berlin Köpenick. Die Elternsprecherinnen Bettina Homeyer, Antje Weitkus und Janet Träger wurden kurzerhand zum „Abiballkomitee“ gekürt und ihnen die Organisation in ihre Hände gelegt. Und wenn da nicht Corona wäre, hätte auch alles gut geklappt. Als vermeintlich schon alle Felle weggeschwommen waren, kam Thomas Tarnok, Geschäftsführer des Holiday Inn Berlin Airport in Schönefeld, ins Spiel. „Nach dem ewigen Hin und Her hat uns Herr Tarnok aufgenommen“, freut sich Janet Träger. Innerhalb von zwei Wochen war der Abiball organisiert. Es wurde ein Hygienekonzept aufgestellt, jeder der Teilnehmer musste einen Test vorlegen. Das war dann auch gar nicht so tragisch, dass nur 70 Personen teilnehmen konnten. Jedenfalls musste der Abiball nicht komplett ins Wasser fallen.

Bühnenprogramm beim Abiball des Evangelischen Gymnasuim Groß Ziethen Quelle: Gerlinde Irmscher

Christian Hentschel war gleich in zweifacher Funktion gekommen. Als Bürgermeister von Schönefeld sprach er seine Glückwünsche zur bestandenen Abiturprüfung aus. „Ihr bewegt Euch auf hohem Niveau, nicht nur fachlich, auch sozial. Jetzt steht Euch alles offen“. Und als Papa ist er stolz auf Lia.

Karl Träger: „Wir sind über unsere Grenzen hinausgegangen.“

„Wir haben das Glück, dass wir engagierte Eltern haben und wir heute hier zusammen feiern können“, sagt Lucia Freis und Karl Träger sieht es so: „Die Atmosphäre hier ist schön und großer Dank geht an das Hotel und an unsere Eltern. Nach diesem Corona-Abitur, bei dem wir über unsere Grenzen hinausgegangen sind, ist es schön, dass wir heute hier zusammen feiern können“.

Doch bei all der Freude, dass es nun noch geklappt hat mit dem Abiball, gab es überwiegend bei den Herren immer wieder schnell mal einen Blick auf das Handy oder auf den Monitor und Jubel beim 4:2 Endstand.

Von Gerlinde Irmscher