Schönefeld

Nachdem bereits im Juli der Bau eines neuen Wartungshangars von der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg GmbH (FBB) angekündigt wurde, begleitete man nun den Beginn der Bauarbeiten mit dem symbolischen Spatenstich.

Am äußersten süd-westlichen Rand des Flughafenvorfelds entsteht bereits die Grundfläche der Halle. Diese soll mit einer Fläche von 10.000 Quadratmetern Platz für bis zu vier Easyjet-Maschinen vom Typ Airbus A321 bieten, dem größten Modell der Airline. Das ganze Projekt soll 20 Millionen Euro kosten.

Eine Investition, die vor allem unter Berücksichtigung der gesunkenen Fluggastzahlen aufgrund der Corona-Pandemie, keine einfache gewesen zu sein scheint. „Das ist ein wichtiges Bekenntnis zum Standort“, sagt Stephan Erler, Deutschland-Chef von Easyjet.

Easyjet neue „Heimat-Airline“ in Schönefeld

Seit 17 Jahren sei die Flughafengesellschaft mittlerweile mit der Region verankert, erst am einstigen Flughafen Schönefeld, später in Tegel und nun am BER. Durch die jahrelange Arbeit in Berlin und Brandenburg und die Teilübernahme der Flughafengesellschaft Air Berlin, sei Easyjet bereits zur Heimat-Airline geworden, wie Erler sagt.

Für Easyjet ist dies der erste Hangar außerhalb Großbritanniens. Bereits zu Beginn des Monats haben die Bauarbeiten begonnen. Die Erdarbeiten und das Fundament des Gebäudes übernimmt dabei die FBB und investiert etwa zehn Millionen Euro. Das Geld soll jedoch durch Mietzahlungen der Fluggesellschaft refinanziert werden. Für den Bau und der Finanzierung des Hangars selbst ist Easyjet verantwortlich.

Seit September wird bereits gebaut und die Zufahrt zum Hangar steht bereits. Quelle: Joice Saß

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) bedankte sich während der Veranstaltung bei der Fluggesellschaft für ihre Treue zum Standort. Andere Airlines hätten aufgrund der Verzögerung ans Netz zu gehen, die Geduld verloren.

So betonte Steinbach die Wichtigkeit des weiteren Ausbaus, der mehr Arbeitsplätze mit sich bringt. „Wir können jeden davon in Brandenburg gebrauchen“, so der Minister. Für den Flughafen, der nach dem verspäteten Start extrem unter der Corona-Pandemie litt, ist es umso wichtiger, einen verlässlichen Partner an der Seite zu wissen.

Steigende Fluggastzahlen am Flughafen BER in Schönefeld

„Flughafen ist Teamwork“, sagte Noch-Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. Easyjet leiste mit dem Projekt einen großen Beitrag, die Menschen mit Berlin und Brandenburg zu verbinden und die Region wirtschaftlich zu stärken.

„Easyjet ist die Nummer eins am Standort, auch in der Krise“, so Lütke Daldrup und erinnert sich an die extremen Einbrüche zu Beginn der Pandemie. So sind damals an einem Tag nur 400 Menschen geflogen. Am vergangenen Wochenende lag der BER bei 60 000 Fluggästen und steuert nun auf 65 000 zu.

Deutschland-Chef der Airline, Stephan Erler, freut sich über die gute Partnerschaft mit der FBB. Quelle: Joice Saß

„Der BER ist wieder richtig lebendig, wie wir uns das immer gewünscht haben, auch wenn mit Einschränkungen.“ Dennoch räumt der Flughafenchef ein, dass der kommende Winter nicht einfach werde. Im nächsten Jahr soll dann der Terminal 2 ans Netz gehen.

„Auf einem internationalen Markt wären viele Standorte gerade in Zeiten der Pandemie froh über ein solches Investment“, sagt Engelbert Lütke Daldrup im Bezug auf den neuen Hangar von Easyjet. „Wir verstehen dies als Kompliment für den BER und Ansporn für die Zukunft.“

Easyjet will Hoffmann-Kurve wieder fliegen

Die Fluggesellschaft selbst war jedoch in den vergangenen Wochen massiv in Kritik geraten, nachdem sie sich Anfang August gegen das Fliegen der Hoffmann-Kurve ausgesprochen hatte. Mit dem 15-Grad-Knick verlief die Route bei Abflug auf der Südbahn über die Nachbargemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen.

Der zunehmende Fluglärm bei wenig Anspruch auf Schallschutz erhitzte die Gemüter der Anwohner. Aktuell wird von den Fliegern am BER die Nordbahn genutzt und so ist es derzeit ruhiger in den ZES-Gemeinden, doch mit dem kommenden Monatswechsel ändert sich das wieder.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf Nachfrage erklärt Stephan Erler, dass man in Absprache mit der Deutschen Flugsicherung (DSF) und dem Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) eine Lösung gefunden habe, die für alle machbar sei.

„Wir sind guter Dinge, dass bei Ostwind und Nutzung der Südbahn ab Oktober wieder Hoffmann-Kurve geflogen werden kann“, so der Deutschland-Chef. Er betonte zudem, dass die Fluglärmkommission sich der Routenthematik annehmen müsse, da man als Fluggesellschaft nur ausführendes Organ sei.

Von Joice Saß