Amazon will zum Frühjahr in Kiekebusch starten

Kiekebusch

Von der Autobahn 113 ist er nicht zu übersehen: der riesige schwarze Amazon-Schriftzug mit dem leuchtend blauen Pfeil. Binnen eines Jahres wurde das neue Amazon-Sortierzentrum im Schönefelder Ortsteil Kiekebusch hochgezogen. Eigentlich ist die gigantische Halle samt Büros längst fertig. Bloß Lkws rollen bislang noch keine vom Betriebsgelände.

Amazon ist seit Herbst vorigen Jahres in Verzug. Ursprünglich hatte der Onlineversand-Riese noch das Weihnachtsgeschäft mitnehmen wollen. Zuletzt hieß es seitens des Konzerns, dass das Sortierzentrum in Kiekebusch – nach erfolgreicher Testphase – erst „zum Weihnachtsgeschäft 2020 in vollem Betrieb“ sein werde.

Bauaufsicht: „Betrieb ab April realistisch“

Nun zeichnet sich ab, dass Amazon bereits zum Frühjahr an den Start gehen könnte. Ein Sprecher des Landkreises Dahme-Spreewald bestätigte gegenüber der MAZ, dass in dem künftigen Sortierzentrum in Kiekebusch gegenwärtig Abnahmetermine stattfinden.

„Mit einer Nutzungsaufnahme wird seitens des Antragstellers mit Anfang April 2020 gerechnet. Dies wird seitens der unteren Bauaufsichtsbehörde als realistisch eingeschätzt“, so der Sprecher. Das Bauordnungsamt des Kreises ist als genehmigende Behörde zuständig für das Projekt.

Probleme mit dem Brandschutz

Grund für die Verzögerung der Inbetriebnahme sind fehlende Genehmigungen: „Offen ist bislang die brandschutztechnische Abnahme der baulichen Anlage sowie die Übergabe sämtlicher Bescheinigungen von Sachverständigen, Prüfingenieuren und dem Bauherrn selbst“, hieß es seitens des Landkreises.

„Der Bau eines neuen Sortierzentrums ist ein Großprojekt, eine Verzögerung des offiziellen Starts ist daher nicht auszuschließen“, teilte eine Sprecherin von Amazon zuletzt im Januar auf Nachfrage mit. Gleichzeitig betonte sie, dass die lokalen Behörden, der Entwickler und Amazon hervorragend zusammenarbeiteten.

Bis zu 100 Arbeitsplätze in Kiekebusch

Nach MAZ-Informationen hatte Amazon bereits zum Jahresende Mitarbeiter eingestellt, musste einige davon jedoch wieder entlassen, nachdem das Sortierzentrum nicht, wie geplant, eröffnen konnte. In der ersten Anlaufphase sollen zwischen 80 und 100 Arbeitsplätze in Kiekebusch entstehen.

Anders als von einigen Kritikern zunächst befürchtet, ist der Amazon-Standort weder Lager noch Zwischenpuffer: Künftig sortieren dort Mitarbeiter einkommende Pakete für den weiteren Versand nach Auslieferungsgebieten. Die Pakete kommen aus dem europäischen Amazon-Logistiknetzwerk an, werden in Kiekebusch sortiert und anschließend an Zusteller wie DHL, Hermes oder Amazon Logistics in ganz Europa weiter verteilt. Die Sortierung erfolgt in verschiedenen Prozessschritten von Hand oder automatisiert. Amazon-Sortierzentren gibt es in Europa und in den USA.

Amazon mal vier

Wie berichtet, wird Amazon nicht der einzige Mieter im Gewerbegebiet in Kiekebusch bleiben. Demnach planen die Investoren Amazon mal vier (siehe Foto des Bauschilds): Die Amazon-Halle ist 34.000 Quadratmeter groß, größer also als drei Fußballfelder. Eine zweite Halle soll zumindest nach den ursprünglichen Plänen 16.000 Quadratmeter messen. Hinter Amazon könnten noch einmal zwei weitere Hallen entstehen. Beide werden deutlich größer sein als das Sortierzentrum des Onlineversandhändlers. Sie messen beide 41.600 Quadratmeter, also jeweils mehr als vier Hektar.

Von Josefine Sack