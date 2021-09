Schönefeld: Andere Öffnungszeiten am Dienstag im Impfzentrum

Schönefeld

Im Impfzentrum Schönefeld gibt es abweichende Öffnungszeiten am Dienstag, 7. September. Aus organisatorischen Gründen öffnet das Impfzentrum am Dienstag erst um 10 Uhr, also eine Stunde später als üblich. Für die Terminbuchungen sei dies bereits vorab berücksichtigt wirden, so dass keine gebuchten Termine betroffen sind, wie das Impfzentrum informiert.

„Die Nachfrage nach dem Impfstoff von Johnson&Johnson im Impfzentrum Schönefeld ist überraschend hoch und jeden Tag stabil“, freut sich außerdem Stefan Wichary, Gesundheitsdezernent des Landkreises. „Hier genügt bekanntlich eine Impfung.“

Die Terminvergabe erfolgt weiter online unter https://www.impfterminservice.de, telefonisch unter 116117 oder spontan, denn das Impfen ohne Termin wird sowohl für Johnson&Johnson als auch für Moderna-Zweitimpfungen fortgesetzt. Je nach Andrang sei mit Wartezeiten zu rechnen. Das Sonderkontingent Moderna für Bürgerinnen und Bürger, die nur einen Impftermin benötigen, etwa weil sie vor mehr als vier Wochen symptomfrei an Corona erkrankt waren oder etwa die Erstimpfung in einem anderen Bundesland erhalten haben, steht auch bis zum 24. September zur Verfügung. Diese Einzeltermine können nur telefonisch unter 116 117 gebucht werden. Für diese Termine sei es besonders wichtig, alle Unterlagen wie etwa den Genesenen-Nachweis zum Impftermin mitzubringen.

