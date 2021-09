Schönefeld

Am Dienstag kurz nach 23 Uhr kam es auf der A 113 zu einem Auffahrunfall zwischen den Ausfahrten Schönefeld-Flughafen und Schönefeld-Süd. Zwei Fahrzeuge kollidierten miteinander, so dass zwei Insassen im Alter von 26 und 32 Jahren Verletzungen erlitten. Sie wurden in einem Krankenhaus versorgt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr bereinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten. Mehrere Fahrspuren mussten vorübergehend gesperrt werden.

Von MAZonline