Schönefeld

Ein 66 Jahre alter Autofahrer kam am Donnerstagmorgen in der Bohnsdorfer Chaussee in Schönefeld mit einem Pkw von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mann verletzte sich leicht und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Mit einem Gesamtschaden von über 20 000 Euro musste das Auto abgeschleppt werden.

Von MAZonline