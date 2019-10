Schönefeld

Polizisten stoppten am Dienstagnachmittag einen Autofahrer (40) auf der A 10 an der Anschlussstelle Niederlehme. Der Drogenvortest zeigte den Konsum von Amphetaminen. Der Mann musste zu einer beweissichernden Blutprobe. Ebenfalls am Nachmittag fuhr außerdem ein Fiat-Lkw am Schönefelder Kreuz in die Leitplanke. Am Fahrzeug musste laut Polizei ein Schaden von rund 3.000 Euro registriert werden.

Von MAZonline