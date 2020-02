Schönefeld

Ein erster Immobilieninvestor hat eine Baugenehmigung für den Bau eines Bürogebäudes im Businesspark Gatelands am Flughafen BER erhalten. Das geht aus einer Mitteilung auf der Internetseite der Airport Region Berlin Brandenburg hervor, in der Flughafengesellschaft, Projektentwickler, Gemeinden und Berliner Bezirke zusammengeschlossen sind.

14.300 Quadratmeter Mietfläche

Fay Projects plane, auf einem gut 4700 Quadratmeter großen Grundstück ein siebenstöckiges Gebäude mit 14.300 Quadratmetern Mietfläche und 85 Tiefgaragenstellplätzen, heißt es bei Konii. Zusätzlich sollen weitere Außenstellplätze für Autos entstehen. Der Bau soll noch in diesem Jahr beginnen, 2022 soll das Gebäude fertig werden. „Wir ermöglichen Einzel-, Kombi- oder auch Großraumbüros ebenso wie Ruhe-, Kreativ- oder Gemeinschaftsbereiche und gehen von einer großen Nachfrage vor allem durch Flughafen-affine Nutzer sowie Beratungsunternehmen mit hohem Mobilitätsbedarf aus“, erläutert Clemens Rapp, Geschäftsführer von Fay.

Businesspark mit 267.000 Quadratmetern

Auf dem 100.000 Quadratmeter umfassenden Gelände zwischen BER und dem alten Flughafen Schönefeld, direkt an der Autobahn A 113, sollen in den kommenden Jahren im Businesspark insgesamt 267.000 Quadratmeter Bruttogrundfläche für gewerbliche Nutzungen entstehen. Es ist nur eines von mehreren Businessvierteln, die in den kommenden Jahren am BER entwickelt werden.

