Schönefeld: Bebauungsplan für ILA-Gelände am BER gekippt

Berlin/Schönefeld

Gut Ding will Weile haben – das galt für kaum ein Projekt in der Umgebung so sehr wie für den im Oktober 2020 tatsächlich eröffneten Flughafen Berlin-Brandenburg. Fast konnte man an eine Art Ansteckung denken, als das Oberverwaltungsgericht ( OVG) Berlin-Brandenburg in der vergangenen Woche den Bebauungsplan für das ILA-Gelände in Selchow für unwirksam erklärte: 2013 war der Antrag bei Gericht eingegangen, 2021 wurde er entschieden. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht, Gemeinde und Flughafengesellschaft wollen über denkbare Rechtsmittel erst nach dem Studium der schriftlichen Urteilsgründe entscheiden, die noch nicht vorliegen.

Während man beim Flughafen immer mal zu wissen schien, was aktuell für die erneute Verschiebung des Eröffnungstermins verantwortlich ist, konnten sich die Beteiligten auf die Überlänge vor Gericht keinen Reim machen. Den dort geplanten Vorhaben hat der Zeitverzug allerdings eher genutzt als geschadet. Die Internationale Luftfahrtausstellung zog mehrmals die Besucher in Scharen an.

Anzeige

2018: Tausende Besucher laufen auf dem Gelände der ILA und schauen sich Flugzeuge an. Foto: Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Und Baugenehmigungen, die aufgrund des unwirksamen Planes erteilt wurden, bleiben bestehen – davon ging man nicht nur in der mündlichen Verhandlung aus, so sieht es auch die Kommune. „Die Erklärung der Unwirksamkeit eines Bebauungsplanes bedeutet ja beispielsweise nicht zwangsläufig, dass auch bereits erteilte Baugenehmigungen hinfällig sind, so dass die Entscheidung zukunftsgerichtet, aber kaum rückwirkend Auswirkungen hätte“, teilt die Gemeinde Schönefeld mit – eine abschließenden Beurteilung sei aber noch nicht möglich.

Metall-Recycling-Firma klagte gegen den Bebauungsplan

Geklagt hatten zwei Unternehmen, ein Metall-Recycler und ein Immobilienunternehmen. Sie sollten im Jahr 2005 „umgesiedelt“ werden, weil Flächen für den Flughafen benötigt wurden. Von den senatseigenen Berliner Stadtgütern, die Immobilien in Brandenburg verwalten, ließ sich das Immobilienunternehmen ein Erbpachtrecht bis 2029 einräumen und vermietete die Fläche an den Metall-Recycler. 2010 wollte die Gemeinde Schönefeld sogar einen Bebauungsplan aufstellen, der diese Nutzung festschreibt. Der Entwurf wurde aber zurückgezogen – und kurz darauf die Idee des Messegeländes aus der Taufe gehoben.

Die Stände in den Messehallen ziehen bei der ILA ebenfalls viele Menschen an Quelle: Ansgar Nehls

Dafür sollte das Recycling-Unternehmen erneut weichen und eine neue Straße über deren Wirtschaftsfläche führen. Als beide Unternehmen sich dagegen wehrten, wurde die fragliche Fläche einfach aus der neuen Planung herausgelassen.

Behelfsstraßen in Selchow sind zu schmal

Oder doch „herausgebissen“, wie Anwalt Claus-Peter Martens mit Verweis auf den „Beißer bei James Bond“ witzelte. Über eine Entschädigung konnte man sich nicht einigen, letztlich wurden zwei Behelfsstraßen um das Recycling-Gelände geführt. Bei einem Ortstermin einige Wochen vorher habe man gesehen: Zwei Lkw können kaum aneinander vorbeifahren. Hier wurden Konflikte geschaffen und nicht gelöst, wie es eigentlich im Planungsrecht geschehen soll, kritisierte Martens. Schönefeld-Anwalt Robby Fichte verwies auf die Planungshoheit der Gemeinde und darauf, dass sich für das fragliche Gundstück nichts ändere.

OVG : B-Plan ist wegen Abwägungsmängeln unwirksam

Der 10. Senat OVG hielt den Plan letztlich für unwirksam: Es erkannte einen Abwägungsmangel, den Konflikt hätte man nicht ausklammern und auf einen späteren Zeitpunkt verlagern dürfen. Außerdem leide der Plan an einem Ausfertigungsmangel – die rechtlich entscheidende Unterschrift durch den Bürgermeister war nach Ansicht der Richter erst erfolgt, als der Plan schon im Amtsblatt bekanntgemacht worden war.

Und warum klagten die beiden Unternehmen? Sie sehen ihre Verhandlungsposition verbessert, wenn das Erbbaurecht ausläuft, sagte Martens – nach dem Motto: Wer weiß schon, was in acht Jahren ist. Wie schnell und radikal sich die Zeiten ändern können, war schon in der Verhandlung deutlich geworden: Nicht nur das Corona-Virus und die damit einhergehenden Beschränkungen stellen Massenveranstaltungen wie die ILA, die im Jahr 2020 nur virtuell lief, in Frage. Als der Bebauungsplan im Jahr 2010 erstmals diskutiert wurde, ging man ja noch fest von der baldigen Eröffnung des neuen Flughafens aus.

Von Ingmar Höfgen