Schönefeld

Nachdem es bereits in einer Schönefelder Kita eine an Corona erkrankte Person gab, hat es nun in einer weiteren Einrichtung der Kommune einen Corona-Fall gegeben. Wie die Gemeinde am Montag bekannt gab, soll eine Schülerin einer dritten Klasse der Astrid-Lindgren-Grundschule positiv getestet worden sein. Die direkten Kontaktpersonen des Mädchens seien vom Gesundheitsamt des Landkreises Dahme-Spreewald bereits identifiziert worden. Insgesamt handelt es sich um eine Lehrkraft sowie neun Schüler, die bis zum Ende der Woche in Quarantäne bleiben müssen. „Der weitere Schulbetrieb ist nicht gefährdet“, heißt es von der Gemeinde.

Lesen Sie auch: Corona in Dahme-Spreewald: Inzidenz wieder bei 99,5

Anzeige

Bereits Anfang November meldete die Kita „Sonnenblick“ im Ortsteil Großziethen einen Corona-Fall. Eine Erzieherin aus dem Krippenbereich im Haus zwei war an dem Virus erkrankt. Unter dem Personal gab es weitere Verdachtsfälle, das in Quarantäne geschickte wurde. Der gesamte Krippenbereich musste daraufhin geschlossen werden. Seit dem vergangenen Mittwoch läuft der Betrieb dort jedoch wieder.

Von Joice Nkaigwa