Schönefeld

Am Montag wurde in Schönefeld das Corona-Impfzentrum im Terminal 5 des Flughafens BER, eröffnet. Nach Potsdam und Cottbus ist dies das dritte Impfzentrum im Land Brandenburg. In den kommenden Wochen sollen acht weitere Zentren im Land folgen, die bis Anfang Februar in Betrieb gehen sollen.

Die operative Leitung des Impfzentrums vor Ort übernimmt die Hilfsorganisation Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH). Zudem stellt die Bundeswehr medizinisches Personal, das die Impfungen durchführt. Um 10 Uhr wurde die erste Person geimpft und der Start hat sehr gut geklappt, wie die Verantwortlichen zum Pressetermin am Montag verkünden. Vor allem die Zusammenarbeit wurde von allen Beteiligten gelobt.

„Es ist gut, dass so viele Partner im Land Brandenburg an einem Strang ziehen. Das Impfzentrun in Schönefeld ist ein Paradebeispiel für eine gute Kooperation“, so Holger Rostek von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB).

Kritik an Hotline 116117

Dabei gab es bereits vor der Eröffnung einige kritische Stimmen zur Terminvergabe, die nach wie vor kein leichtes Unterfangen für Personen, die sich im Zentrum impfen lassen wollen. Ausschließlich über die Hotline 116117 können Interessierte einen Termin erhalten. Zunächst sind das Personen über 80 Jahre und medizinisches Personal. Die Reihenfolge der Impfungen wurden zuvor vom Bundesgesundheitsministerium festgelegt.

Für viele gestaltet es sich jedoch als schwieriges Unterfangen überhaupt jemanden bei der Hotline zu erreichen. Zudem sind schon jetzt alle Termin für Januar belegt. „Es gab bereits viele Anfragen für Schönefeld“, so Holger Rostek. „Wir planen jedoch immer nur für die nächsten 21 Tage.“ Grund dafür sei die Anzahl der Impfdosen. Sollten mehr Kapazitäten aufgebaut werden, dann werde man dementsprechend mehr Termine möglich machen können. „Erst wenn der Impfstoff im vollem Umfang da ist, können auch alle Register gezogen werden“, sagt Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher und bittet um Verständnis.

So läuft der Impftermin ab

Wer bereits einen Termin über die Hotline erhalten hat, bekommt eine schriftliche Bestätigung dafür. Diese muss neben dem Impfpass zum Termin mitgebracht werden. Zudem werden ein unterschriebenes Aufklärungsblatt und eine Impfeinwilligung benötigt. Am Ende der Halle von Terminal M am Flughafen befindet sich das Impfzentrum. Hier kommt der Impfling zuerst zur Anmeldung und wird von JUH-Mitarbeitern weitergeleitet zur Registrierung, wo die ärztliche Aufklärung zu Risiken und Nebenwirkungen erfolgt.

Nach dem Gespräch wird dann in einem Wartebereich Platz genommen, bis man sich impfen lassen kann. Anschließend findet sich der Impfling erneut in einem Wartebereich ein. Denn um Nebenwirkungen ausschließen zu können, muss dort noch eine halbe Stunde ausgeharrt werden. „Bisher gab es keine Komplikationen“, so Andreas Berger-Winkler (JUH). Es sei eine reine Sicherheitsmaßnahme. Anschließend könne man das Zentrum verlassen.

Lieber pünktlich als viel zu früh kommen

Sandra Winkler (JUH), die operative Leiterin des Zentrums, bittet die Leute nicht zu früh zum Termin zu erscheinen. Es wären bereits am ersten Tag Impflinge anderthalbstunden vor dem vereinbarten Termin zum Impfzentrum gekommen. Wenn alle das täten, könnten die Abstände im Wartebereich nur schwer gewahrt werden. Wer mit dem Auto kommt, könne zudem kostenlos vor der Halle parken. Das Parkticket wird wie üblich am Eingang gezogen, kann aber im Impfzentrum entwertet werden, so Winkler. „Vom Parkplatz aus kann man das Zentrum dann zu Fuß gut erreichen.“

Ein 81-Jähriger, der am Montag zum Impftermin erschien, war davon nicht ganz überzeugt und bemängelte die Beschilderung. So habe er erst gar nicht den Weg zum Zentrum gefunden, denn die Schilder befinden sich erst kurz vor dem Eingang. Ein anderer Impfling fand lobende Worte für die Terminvergabe. „Ich habe vergangenen Montag bei der Hotline angerufen und direkt für heute einen Termin bekommen“, so der Rentner.

Ab der kommenden Woche folgen dann weitere Zentren in Elsterwerda, Frankfurt (Oder), Oranienburg, Brandenburg an der Havel, Eberswalde, Prenzlau, Luckenwalde und Kyritz.

Von Joice Nkaigwa