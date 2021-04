Schönefeld

Bei der Findung eines Leitbildes für die Gemeinde ist Schönefeld in der vergangenen Woche erneut ein Stück weiter gekommen. Im Rahmen der Bürgerbeteiligung für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK) fand ein weiteres Mal eine Videokonferenz statt, diesmal mit den Einwohnenden des Ortsteiles Waltersdorf.

Diese erklärten in dem virtuellen Gespräch, dass vor allem die nahe gelegene Autobahn und das Gewerbegebiet Konfliktpotenzial birgt, wie die Gemeinde schreibt. Die Möglichkeit, dass sich mehr Firmen dort ansiedeln, ist durchaus gegeben. Dies würde jedoch zu mehr Verkehr führen, was mehr Lärm für die Anwohner bedeutet.

Dabei sind die durch den Flughafen und den starken Verkehr bereits einer hohen Lärmbelastung ausgesetzt, die belasten würde, wie sie im Gespräch erklärten. Zudem fehle es an Radwegen und einer Anbindung durch Bus und Bahn.

Anders als die Anwohner in Kiekebusch begrüße man in Waltersdorf jedoch einen möglichen Autobahnanschluss im Nachbarortsteil. Dieser könnte zu Entlastung in Waltersdorf führen, jedoch das Verkehrsaufkommen in Kiekebusch deutlich erhöhen.

Das Büro Stadt, Ökonomie, Recht (SÖR), das mit der Erstellung des INSEK beauftragt ist, sieht in dem zum großen Teil gewerblich genutzten Ortsteil großes Entwicklungspotenzial im Bereich Wohnen. Das gelte jedoch nicht für die Siedlung Hubertus. So plane man diese mittelfristig einer neuen, flughafenaffinen Nutzung zu überführen, wie die Gemeinde erklärt.

Das Ziel für Waltersdorf solle die Sicherung der Wohnnutzung sein, wie das Büro SÖR rät. Das sich dort entwickelnde Gewerbe dürfe das nicht beeinträchtigen. Darüber hinaus, müsse die soziale Infrastruktur und die Nahversorgung weiter vorangebracht werden.

Viele Unternehmen sind ansässig in dem Ortsteil, der viel Entwicklungspotenzial hat. Quelle: Josefine Sack

Trotz Gewerbe und Wirtschaftskraft schätzen die Waltersdorfer den dörflichen Charakter des Ortsteils und die Ruhe durch die Natur. Auch die Verkehrsanbindung ist für die Anwohner ein Plus. Dennoch fehle es an Wohnraum für Ortsansässige, Senioren und junge Familien.

Bereits während der Auftaktveranstaltung im vergangenen Jahr hatten die Anwohner den Durchgangsverkehr in Waltersdorf angesprochen und eine Reduzierung durch eine Ortsumfahrung befürwortet. Diese ist bereits in der Planung (MAZ berichtete).

Man wünsche sich zudem die Reaktivierung des ehemaligen Kulturhauses und die Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses in Rotberg, womit man sich ebenfalls bereits politisch beschäftige. Eine Aufforstung zwischen dem Flughafen und den einzelnen Ortsteilen als Schutz vor dem Fluglärm, wurde zudem vorgeschlagen.

Weitere Ideen können noch bis zum 31. Mai per E-Mail oder im Rathaus oder beim Ortsbeirat abgegeben werden. Diese werden gesammelt und bewertet, um anschließend ein Leitbild festzulegen.

Von Joice Nkaigwa