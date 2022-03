Königs Wusterhausen

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen alle Verwaltungsleistungen zu digitalisieren bis zum Ende 2022. Den Bürgern soll es möglich sein, von der Couch aus ihre Wohnanschrift zu ändern oder den Personalausweis zu verlängern- und das einfach und klar verständlich. Insgesamt müssen 1900 Verwaltungsleistungen digitalisiert werden.

„Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetz im Landkreis Dahme-Spreewald befindet sich auf einem guten Weg“, sagte Sabine Kunert, Pressesprecherin des Landkreises Dahme-Spreewald. Im Dezember entwickelte der Kreis eine „E-Government Strategie“, um die Verordnung fristgerecht zu erfüllen. Ziel der Strategie ist es, die Kommunikation zwischen den öffentlichen Verwaltungen und den Bürgern schneller und einfacher zu machen.

LDS: Fortschritte bei der elektronischen KfZ-Zulassung

Seit 2020 gab es schon einige Fortschritte bei der Kfz- Zulassungsbehörde. „Wir können jetzt den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeuges von der Neuzulassung bis zur Abmeldung online abwickeln“, sagte Kunert.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die einzelnen Kommunen konnten seit 2017 einige Fortschritte erzielen. Viele Gemeinden haben es bisher ermöglicht, dass man Termine bei den verschiedenen Ämtern online buchen kann. Bei der Gemeinde Schönefeld sind es beispielsweise das Einwohnermeldeamt und das Bürgeramt, wo Termine fast ausschließlich online gebucht werden.

Schönefeld: Viele Anträge können digital vorbereitet werden

Beim Einwohnermeldeamt in Schönefeld ist es zudem möglich, viele Anträge schon digital vorzubereiten. Beispielsweise kann man bei einem Umzug digital den alten und den neuen Wohnort angeben, sowie die Mitglieder des Haushaltes, die mit umgezogen sind. Allerdings müssen die Einwohner weiterhin diese Anträge persönlich abgeben. Eine vollständige kontaktlose Ummeldung ist noch nicht durchführbar.

„Jede Leistung, die der Gesetzgeber nach derzeitigem Stand in digitaler Form fordert und die durch die Technik aktuell umgesetzt werden kann, wird bereitgestellt“, sagte Reik Anton, Vertreter von Königs Wusterhausen. Die Stadt plant noch eine online Anmeldung für Kitaplätze und prüft, ob papierlose Bußgeldverfahren möglich wären. Corona habe bei der Digitalisierung aber für erhebliche Verzögerungen gesorgt.

Schönefeld: Vollständige Digitalisierung bis Ende 2022 nicht zu schaffen

Trotzdem haben die Verwaltungen in Dahme- Spreewald noch viele Herausforderungen zu bewältigen. Viele sind sich sicher: Bis Ende 2022 schaffen sie es nicht. Die Gemeinde Schönefeld schließt aus, die Verordnungen des OZGs bis 2023 zu erfüllen. Da Schönefeld zu den an den stärksten wachsenden Gemeinden im Land gehört, sei die Arbeitslast gestiegen. Deswegen muss die Gemeinde Arbeitsaufträge priorisieren. „Alles in allem ist es ein langwieriger Prozess, der auch noch weit über 2022 andauern wird.“, sagte Solveig Schuster, Pressesprecherin der Gemeinde. Laut Schuster sei die Umsetzung des OZG auf der Agenda, laufe aber eher „nebenbei“.

Zudem können der Landkreis und die Kommunen nur bedingt etwas an dem Onlineangebot ändern. Sie sind abhängig von den Angeboten die das Land Brandenburg und der Bund bereitstellen. Das OZG sieht vor, dass alle Verwaltungsleistungen über Portale der Länder verbunden werden. So gehören die Kommunen in Dahme-Spreewald zum Portal „Bürger- und Unternehmensservice Brandenburg“ (BUS-BB). Das BUS-BB stellt Online-Formulare und Online-Dienste bereit, die von den Kommunen auf den kommunalen Websites eingearbeitet werden. Die Gemeinde Schönefeld plant im Herbst das BUS-BB in deren Website einzubinden, so Schuster. Trotzdem werden auch mit dem Anschluss ans BUS-BB nicht die kompletten Forderungen erfüllt. Das Land Brandenburg hat bereits angekündigt erst 2025 alle OZG- Ziele erfüllen zu können.

Online-Zahlungen sind das größte Problem

Problematisch bleibt vor allem das Angebot für Online- Zahlungen. Viele Softwarehersteller versuchen gerade eine sichere Bezahlung zu ermöglichen. Sobald man eine Lösung für dieses Problem gefunden habe, würde sich das Onlineangebot vergrößern. Dabei ist man aber abhängig von den Fortschritten des Landes Brandenburger und dem Bund.

Zudem ist das „Nutzerkonto Brandenburg“ wichtig für das weitere Vorgehen, erläutert Solveig Schuster. Jeder Bürger erhält ein eigenes Nutzerkonto, mit dem man sich gegenüber der Verwaltung auf Bund- Länder und Kommunaler Ebene ausweisen würde. Ohne dieses Nutzerkonto wird eine vollständige digitale Verwaltung nicht möglich sein. Allerdings sei auch fraglich, inwieweit die Onlineangebote genutzt werden. Bürger, die nicht in der Lage sind, sich online ein Konto zu erstellen oder dies ablehnen, brauchen weiterhin die Möglichkeit persönlich Anliegen zu besprechen und bearbeiten zu lassen.

Von Laura Verseck