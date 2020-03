Schönefeld

Ein Skoda-Kleinwagen stieß am Montag in der Lichtenrader Chaussee in Schönefeld so heftig mit einen Pkw Bmw zusammen, dass dieser auf einen Peugeot geschoben wurde. Bei dem Unfall erlitt die 60-jährige Skoda-Fahrerin Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ungefähr 12 000 Euro.

Von MAZonline