Schönefeld

Gleich drei Kraftfahrer, die unter Drogen standen, wurden am Montagabend und in der Nacht zum Dienstag gefasst. Der Test zeigte Cannabiskonsum bei einem 32-Jährigen in der Rudower Chaussee an. Ein 23-Jähriger im Seeweg hatte Kokain genommen. Der Fahrer (32) eines Kleintransporter am Fuchsberg hatte ebenfalls Cannabis konsumiert und getestet und getrunken: Der Alkoholwert lag bei 1,17 Promille.

Von MAZonline