Schönefeld

Ein Mercedes-Kleinbus war am Sonntagabend im Melli-Beese-Ring in Schönefeld gegen einen BMW gestoßen. Der Schaden beträgt rund 3.500 Euro. An gleicher Stelle kam es am Montagmorgen zu einem Unfall. Nach einem Fehler beim Einfädeln in den fließenden Verkehr hatte ein Toyota einen Audi angestoßen. Der Schaden: rund 3.000 Euro. An der Ecke der Altglienicker/Waltersdorfer Chaussee stießen am Morgen ein Lkw und ein Transporter zusammen. Der Sachschaden betrugt rund 4.000 Euro.

Von MAZonline