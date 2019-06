Schönefeld

Gleich berauschte Autofahrer hat die Polizei am Wochenende auf der Altglienicker Chaussee in Schönefeld erwischt. Am Freitag gegen Mitternacht kontrollierten die Beamten dort einen BMW. Ihnen fielen beim Fahrer körperliche Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum auf, ein Drogenvortest beim 30-Jährigen reagierte positiv auf Cannabiskonsum. Dem bereits wegen gleichartiger Delikte polizeilich bekannten Berliner wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Am Samstag gegen 23 Uhr wurde in der gleichen Straße ein VW-Transporter kontrolliert. Der Fahrer roch auffällig nach Alkohol, ein Test ergab 1,9 Promille. Dem 55-Jährigen aus dem Landkreis Oder -Spree wurde eine Blutprobe entnommen, Anzeige erstattet, der Führerschein sichergestellt sowie die Weiterfahrt untersagt.

Kurz nach Mitternacht stellten die Beamten dann während einer Verkehrskontrolle einen Transporterfahrer fest, bei welchem der Drogenvortest positiv auf Cannabiskonsum reagierte, was der 27-jährige Berliner auch einräumte. Auch er musste eine Blutprobe abgeben und durfte natürlich nicht weiterfahren.

