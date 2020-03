Schönefeld

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochmorgen auf einem Rastplatz der BAB 10 bei Schönefeld fiel den Polizeibeamten auf, dass an einem Pkw Bmw die amtlichen Kennzeichen eines offiziell zugelassenen Volvo montiert waren. Zudem lag gegen den 33-jährigen Fahrer ein aktueller Haftbefehl aus Bayern vor. Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine. Die Nummernschilder wurden sichergestellt und der Fahrer in Polizeigewahrsam genommen. Inzwischen hat die Kriminalpolizei weitere Ermittlungen dazu übernommen.

Von MAZonline