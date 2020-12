Schönefeld

Für den geplanten Bau des Umspannwerks im Schönefelder Norden konnten die Gemeinde und der Betreiber sich auf einen Kompromiss verständigen. Bereits am 11. Dezember haben Bürgermeister Christian Hentschel sowie Vertreter der Firma 50 Hertz Transmission GmbH und der Stromnetz Berlin GmbH eine Absichtserklärung im Rathaus unterzeichnet. Demnach soll nun eine eingehauste gasisolierte Schaltanlage (GIS-Anlage) am Fuchsberg im Ortsteil Kleinziethen gebaut werden.

Ursprünglich planten die Betreiber eine Freiluft-Elektroumspannanlage in der Glasower Allee zu bauen. Doch dagegen wehrte sich die Gemeinde, die eigentlich vorhat, dort ein Gewerbegebiet entstehen zu lassen ( MAZ berichtete). Im April hat die Gemeindevertretung dies bereits beschlossen. Um die Umsetzung beider Vorhaben gewährleisten zu können, musste also eine Alternative gefunden werden.

Im September schlugen die beiden Unternehmen der Kommune den Bau einer deutlich kleineren GIS-Anlage vor, das die Pläne eines Gewerbegebietes nicht beeinträchtigen würde. Zudem erzeugt die Anlage, auf die sich nun geeinigt wurde, weniger Schallemissionen. Der Alternativvorschlag überzeugte die Gemeindevertreter, die in der vergangenen Sitzung am 9. Dezember die Absichtserklärung „Memorandum of Understanding“ beschlossen hat.

Von Joice Nkaigwa