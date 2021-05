Schönefeld

Nachdem bereits die Anwohner von Kiekebusch, Schönefeld, Waltersdorf und Waßmannsdorf im Zuge der Erstellung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) Wünsche und Ideen für ihren Ortsteil äußerten, konnten dies nun auch die Großziethener.

Und die hatten großes Interesse daran. Das virtuelle Bürgergespräch stellte einen neuen Teilnehmerrekord auf. Waren es bislang maximal 40 Personen, schalteten sich knapp 100 Großziethener zu der INSEK-Videokonferenz. Der im Norden der Gemeinde gelegene Ortsteil ist mit etwa 8200 Menschen der einwohnerstärkste in ganz Schönefeld.

Großziethen, das als naturnah und familienfreundlich von den Anwohnenden bezeichnet wurde, besitzt nach wie vor Wohnbaupotenzial, auch wenn nicht in der Größenordnung wie der Nachbarortsteil Schönefeld Nord, der sich wohl in den kommenden Jahren zum Ortsteil mit den meisten Einwohner entwickeln wird.

Dörflichen Charakter beibehalten

Großziethen ist eher geprägt durch einen dörflichen Charakter und eine kleinteilige Wohnbebauung. Die Einwohnenden äußerten während des Gesprächs aber ihre Sorge über ansteigende Mieten wegen der Nähe zur Hauptstadt, hoher Grundstücks- und Baupreise. Für „Normalbürger“ seien die Mieten kaum noch bezahlbar, sagte ein Teilnehmer. Die Anwohnenden sehen es als Aufgabe der Gemeinde, künftig lenkend in die Wohnraumentwicklung einzugreifen.

Bürgermeister Christian Hentschel betonte an dem Abend, dass es das Ziel sei, bezahlbaren, sozialverträglichen Wohnraum zu schaffen: nicht nur für junge Leute oder Menschen, die es beruflich in die Region zieht, sondern auch für ältere Personen.

Besonders wichtig ist den Großziethenern eine Umnutzung der Deponie und eine Errichtung eines Outdoorparks. Quelle: Heidrun Voigt

Das Planungsbüro Stadt, Ökonomie, Recht (SÖR), das mit der Erstellung des Leitbildes beauftragt wurde, sieht vor allem in der Überalterung des Ortsteils eine Herausforderung. Denn die damit einhergehenden Bedarfe wie etwa eine medizinische Infrastruktur müssen der Entwicklung angepasst werden.

Laut Michael Steinke vom Büro SÖR müsse dies noch angegangen werden, bevor weitere Bauflächen ausgewiesen werden. Das sah Großziethens Ortsvorsteher Rainer Sperling ähnlich und sprach sich für ein Ärztezentrum und Apotheken in dem Ortsteil aus.

Wie bereits in den Bürgergesprächen der anderen Gemeindeteile wünschen sich die Anwohnenden auch in Großziethen Orte der Begegnung und Kultur. Vor allem für Jugendliche brauche man Treffpunkte und Freizeiteinrichtungen, so die Bürger, denn die Jugend treffe sich derzeit auf Parkplätzen vor Discountern.

Natur und Freiflächen sollen erhalten bleiben

Wichtig sind den Großziethenern zudem Freizeitaktivitäten an der frischen Luft. Joggen, den Hund ausführen, Reiten und Spazieren gehen sind besonders beliebt, die dafür genutzten Freiflächen sollten auch weiterhin erhalten bleiben.

Dafür setzt sich auch die neu gegründete Bürgerinitiative „Natürlich Großziethen“ ein. Ihr Ziel ist es, den Dorfcharakter des Ortsteils zu erhalten. Zudem setzen sich die Mitglieder dafür ein, Neubebauung auf die Erschließung von Baulücken zu begrenzen.

Darüber hinaus sprachen sich viele Teilnehmer gegen eine Umgehungsstraße zur Entlastung der Karl-Marx-Straße aus, die von der Verwaltung bereits angeschoben wurde. Außerdem forderte man ein Parkraumkonzept, dass bei einer Entwicklung des Ortszentrums mit einbezogen werden solle.

Damit sich der Ortsteil ganzheitlich familienfreundlich weiterentwickelt, bedarf es einer Masterplanung, wie Michael Steinke erklärte. Bis zum 31. Mai können noch weitere Vorschläge beim Büro SÖR, der Verwaltung oder beim Ortsbeirat abgegeben werden.

Von Joice Nkaigwa