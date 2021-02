Schönefeld

Seit Dezember vergangenen Jahres steht fest, dass die Gemeinde nicht mehr unter die Mietpreisbremse fällt (MAZ berichtete). Zwar wurde die Verordnung von der Landesregierung bis 2025 verlängert, doch statt der anfänglich 31 Kommunen gilt die Regelung seit Beginn diesen Jahres nur noch in 19.

Neben Schönefeld sind im Landkreis Dahme-Spreewald auch Wildau und Zeuthen von der Änderung betroffen. Dementsprechend wurde in allen drei Kommunen ein Antrag von der Fraktion Die Linke gestellt, um sich für eine Verlängerung der Mietpreisbremse im Infrastrukturministerium einzusetzen.

Diese regelt, dass bei Neuvergabe einer Immobilie die Miete nicht um mehr als zehn Prozent über den ortsüblichen Werten liegen darf. Die Kappungsgrenzenverordnung legt zudem fest, dass die Miete innerhalb von drei Jahren um maximal 15 Prozent erhöht werden darf.

In Schönefeld wollte man es ganz genau wissen, warum die Gemeinde durch das Ministerium keine Verlängerung erhalten habe. So stellte die Fraktion Die Linke Fragen an den Bürgermeister Christian Hentschel bezüglich des Entscheidungsverfahrens zur Mietpreisbremse.

Bereits 2019 Bitte um Stellungnahme der Gemeinde

Dieser brachte in Erfahrung, dass das Infrastrukturministerium bereits im Oktober 2019 den damaligen Bürgermeister Udo Haase um Teilnahme an einer Befragung bat. Dieser Fragebogen war Bestandteil bei der Erstellung eines Gutachtens zur Evaluierung der Mietpreisbremse.

Zwar habe die Gemeinde damals in einem Schreiben das Wachstum und den massiven Wohnungsbau mitgeteilt, dennoch erteilte man der Befragung eine Fehlmeldung und füllte den Fragebogen nicht aus. Man hätte keine Aussage zu den Auswirkungen und zum Erfordernis der Mietpreis- und der Kappungsgrenzenverordnung treffen können, so die damalige Argumentation.

Im Verordnungsentwurf der Mietpreisbremse vom Dezember 2020 heißt es, dass Schönefeld keinen Bedarf für eine Kappungsgrenze sah. Das stimme jedoch nicht mit der Stellungnahme der Gemeinde überein. Nach Kontaktaufnahme und Nachreichung des Fragebogens wurde der Verwaltung im Januar mitgeteilt, dass die Entscheidung des Ministeriums auf empirischen Daten und Erkenntnissen verschiedener Interviewpartner basiere. Darunter waren Vertreter von Vermietern, Mietern und Anwälten mit Spezialisierung auf Miet- und Wohneigentum.

Sprich: Selbst wenn die Gemeinde damals den Fragebogen ausgefüllt und sich für eine Verlängerung der Mietpreisbremse ausgesprochen hätte, wäre die Entscheidung des Infrastrukturministeriums dieselbe gewesen.

Um den Fortbestand der Mietpreisbremse in den Kommunen dennoch zu sichern und auszuweiten, hat die Linke nun einen entsprechenden Antrag im Landtag eingereicht. Man wolle Mieten in Brandenburg sozial gestalten, hieß es dazu auf einer Pressekonferenz der Fraktion am Freitag.

Von Joice Nkaigwa