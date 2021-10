Schönefeld

Feuerwehr und Polizei wurden am Dienstagabend alarmiert, da ein Brandmelder in einem Wohnhaus im Schwalbenweg in Schönefeld angeschlagen hatte. Schnell gab es Entwarnung: Lediglich ein Topf mit Essen war auf einem Herd vergessen worden. Nach gründlicher Lüftung wird die Wohnung bewohnbar bleiben.

Von MAZonline