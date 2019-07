Schönefeld

Am Freitag gegen 14.45 Uhr beschädigte ein 30-jähriger, polnischer Fahrzeugführer beim Rückwärtsfahren einen Gartenzaun in der Dahmestraße in Schönefeld. Er entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dank eines Nachbarn, der sich Kennzeichen und Fahrzeugtyp merkte, entdeckte die Polizei das Fahrzeug noch in der Nähe. Bei der Überprüfung des Fahrers wurde festgestellt, dass er unter Drogeneinfluss stand, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und vier Fahrräder und diverse Fahrradteile transportierte, für die er keine Eigentumsnachweise hatte. Zudem wurden durchtrennte Fahrradschlösser und entsprechendes Werkzeug gefunden.

Von MAZonline