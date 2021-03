Schönefeld

Bei einem Imker in Schönefeld ist am 11. März 2021 der Ausbruch der Amerikanischen Faulbrut (AFB) amtlich festgestellt worden, wie es am Montag in einer Mitteilung des Landkreises Dahme-Spreewald heißt. Das Amt für Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Landwirtschaft hat daher Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Krankheit erlassen, um die Ausbreitung der gefürchteten Tierseuche zu verhindern. Für die von der AFB betroffenen Bienenvölker des Imkers ist die Tötung angeordnet worden, heißt es weiter.

Sperrbezirk mit Radius fünf Kilometer

Um den Standort des Ausbruchsbestandes in Schönefeld wurde daher auf behördliche Anordnung ein Sperrbezirk mit einem Radius von einem Kilometer eingerichtet. Innerhalb des Sperrbezirks werden nun alle Völker durch amtliche Tierärzte beprobt, heißt es. Die Sperre besteht mindestens zwei Monate – also bis Mitte Mai. Die Aufhebung ist erst möglich, wenn erneute Untersuchungen keine weiteren Faulbruterreger bestätigen.

Bienenvölker dürfen Sperrkreis nicht verlassen

Die Imker werden aufgefordert, ihre Völker nicht in den Sperrbereich zu bringen. Des Weiteren sind regelmäßige Brutkontrollen durchzuführen und klinische Auffälligkeiten an den Bienenvölkern ans Veterinäramt zu melden. Ist dies der Fall, heißt es im Schreiben, dürfen Imker keine Veränderungen vornehmen – etwa Bienenvölker entfernen oder Waben und Wabenteile. Honig dürfe nicht an Bienen verfüttert und die Gerätschaften ebenfalls nicht entfernt werden. Die Behörde appelliert weiter an alle Imker, nur Völker oder Ableger mit vorheriger Laboruntersuchung und einem amtlichen Gesundheitsattest zu kaufen oder zu verkaufen.

Von MAZonline