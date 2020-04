Schönefeld

Am Dienstag wurde ein 34-jähriger Mercedesfahrer in der Mittelstraße in Schönefeld von Polizisten kontrolliert. Der Mann legte einen Führerschein vor, bei dem jedoch Zweifel entstanden. Die auf dem Führerscheinfoto abgebildete Person und der Fahrzeugführer waren nicht identisch. Auf Nachfrage gab der Mann jedoch an, die Person auf dem Führerschein zu sein. Die Polizei ermittelte schließlich, dass es sich um das Dokument des Bruders handelte und der Fahrer selbst keine Fahrerlaubnis besitzt. Gegen den 34-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Von MAZonline