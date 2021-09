Schönefeld

Flughäfen und Flugzeuge haben auch heute noch eine große Anziehungskraft auf die Menschen. Die Faszination des Fliegens ebbt nicht ab und doch wissen die wenigsten, wie die Arbeit an einem Flughafen abläuft.

Das und vieles mehr Wissenswertes rund um den BER erklärt Marius Langas Interessierten auf der geführten Radtour „Flughafen erfahren“. Am Sonntag findet diese ganz im Zeichen der Bundestagswahl statt. Die „Du hast die Wahl“-Tour beginnt um 10 Uhr am Berlin Brandenburg Airport Center (BBAC) und endet nach zweieinhalb Stunden im Schönefelder Ortsteil Selchow am Café „45 Über Null“.

Am Café „45 Über Null“ in Selchow endet die geführte Radtour. Quelle: Josefine Sack

Neben Themen wie Flughafen, Natur, Region und Radverkehr wird Langas während der Tour darüber aufklären, welche Partei sich für oder gegen den BER ausspricht, wie „grünes Fliegen“ aussehen kann und ob innerdeutsche Flüge überhaupt verboten werden können.

„Eine ganz besondere Tour für alle, die sich auch am Wahlsonntag aktiv in der Airportregion bewegen wollen und vielleicht auch Lust haben, ein bisschen über Zukunft des Hauptstadtflughafens zu diskutieren“, heißt es dazu auf der Website. Noch können dort Tickets gebucht werden.

Bei sommerlichen Temperaturen von 23 Grad kann ein letztes Mal im September der BER auf dem Rad erkundet werden. Ab Oktober wird die Tour dann verstärkt als Wanderung angeboten. Wer sich also lieber auf das Fahrrad schwingt, sollte die Möglichkeit am Wochenende nutzen.

Von Joice Saß