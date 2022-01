In Schönefeld ist am Freitagabend ein Geldtransporter überfallen worden. Der Wagen fuhr bis nach Großziethen. Die Täter sind auf der Flucht. Das wissen wir bisher.

ARCHIV - 29.09.2015, Berlin: ILLUSTRATION - Ein Geldtransporter steht auf dem Gelände des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (LaGeSo). Mit bundesweiten Warnstreiks will die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch den Druck in der laufenden Tarifrunde für 12 000 Beschäftigte der Geld- und Wertdienst-Branche erhöhen. Da Hunderte Geldtransporte bestreikt würden, blieben Banken und Geschäfte vielerorts ohne frisches Bargeld, teilte Verdi am Dienstag in Berlin mit. Es könne zu erheblichen Störungen kommen. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: Kay Nietfeld