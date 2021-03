Schönefeld

Es gibt einen geflügelten Satz im Landkreis Dahme-Spreewald, der immer dann fällt, wenn die Finanzplanung ansteht. Er lautet: „Wenn Schönefeld hustet, hat der Landkreis eine Lungenentzündung.“ Der Satz bedeutet genau das, wonach er klingt. Schönefeld ist die reichste Kommune in Brandenburg, sie zahlt mehr als ein Drittel der gesamten Kreisumlage des LDS. Dem Landkreis geht es gut, weil es Schönefeld gut geht. Aber um in der Metapher zu bleiben: Aktuell gibt es Grund, einen Arzt zu konsultieren.

Riesige Summen, riesiger Rückgang

Für das vergangene Jahr verzeichnet Schönefeld laut vorläufigem Ergebnis Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 98 Millionen Euro. Das ist gigantisch für eine Gemeinde mit gerade einmal 17.000 Einwohnern. Aber: Im Jahr davor hat Schönefeld über die Gewerbesteuer noch 165 Millionen Euro eingenommen. Sollte sich das vorläufige Ergebnis des vergangenen Jahres auch nur ansatzweise bestätigen, wäre das ein Rückgang um 40 Prozent. Und das ist deutlich mehr als ein Husten.

Für diesen Rückgang gibt es gleich mehrere Gründe. Einer ist die Pandemie. „Viele Firmen haben ihre Steuern zunächst auf Null gesetzt“, sagt Gemeindesprecherin Solveig Schuster. Man habe deshalb zurückhaltend kalkuliert. Gut möglich, dass Unternehmen noch Gewinne nachmelden und das Ergebnis noch nach oben korrigiert wird. Vielleicht aber auch nicht.

Bayer zieht zehn Firmen ab

Der zweite Grund aber ist der Abgang eines wichtigen Steuerzahlers. Die Firma Bayer hat Medienberichten zufolge im vorigen Jahr gleich zehn Tochterunternehmen aus Schönefeld abgezogen. Das ist ein mächtiger Schlag.

Das 2005 erbaute Rathaus der Gemeinde Schönefeld an der Hans-Grade-Allee.

Dazu muss man wissen, dass die hohen Steuereinnahmen Schönefelds nichts mit dem Flughafen zu tun haben, wie viele glauben, sondern aus einer Niedrig-Steuer-Politik resultieren, die die Gemeinde seit Jahrzehnten fährt. Schönefeld hatte stets einen der niedrigsten Steuersätze in Deutschland, mit der Folge, dass sich viele Unternehmen im Ort angesiedelt haben, um Geld zu sparen. Manche davon sind Global Player und zahlen riesige Summen.

Bayer war Schwergewicht

Welche Firmen hauptverantwortlich für die Steuermillionen sind, darüber schweigt man in Schönefeld. Es ist aber kein Geheimnis, dass etwa der Möbelgigant Höffner mit Einrichtungshäusern in 21 deutschen Städten seinen Hauptsitz in Schönefeld hat. Weniger bekannt war, dass der Chemie-Riese Bayer seine Immobiliensparte in der Gemeinde gemeldet hatte. Diese Unternehmen waren in der Gemeinde kaum sichtbar, sie brauchten nicht mehr als Büros und Briefkästen – die sich leicht umsiedeln lassen. Als die Stadt Leverkusen im vorigen Jahr seinen Gewerbesteuersatz halbiert hat, hat der Chemiekonzern genau das getan und seine Immobilienverwaltung zurück in die Heimat verlegt. Und Bayer, das räumt das Rathaus ein, war als Steuerzahler ein Schwergewicht.

Gemeinde kann Minus aus Rücklage ausgleichen

„Natürlich hat auch der Abgang der Bayer-Firmen Auswirkungen, jedoch stellt das kein Novum dar. Es gibt immer wieder Ab- und Zugänge, auch größerer Firmen“, sagt Solveig Schuster. Jetzt aber fällt dieser Abgang mit der Pandemie zusammen, die Folgen verstärken sich gegenseitig.

Für Schönefeld ist die Situation aktuell umso problematischer, weil die Gemeinde wegen ihres Reichtums enorme Umlagen an Kreis und Land zahlen muss. Die Höhe dieser Umlagen berechnet sich auf Grundlage der Einnahmen von vor zwei Jahren, als es Schönefeld blendend ging. Das vorige Jahr fiel deshalb schon finanziell verheerend aus, im laufenden Jahr plant man mit einem Defizit von 40 Millionen Euro. Eine Summe, die größer ist das gesamte Haushaltsvolumen der meisten Gemeinden im Landkreis.

Im Schönefelder Rathaus bleibt man trotzdem vorerst entspannt, denn die Gemeinde hat eine Rücklage von rund 300 Millionen Euro, damit lassen sich derlei Schwankungen für einen gewissen Zeitraum durchaus ausgleichen. Drastische Einschnitte bei Investitionen seien nicht zu erwarten. Man werde aber Priorisierungen vornehmen, heißt es.

Kreiskämmerer: „Gehe davon aus, dass es Auswirkungen geben wird“

Beim Landkreis könnten sich die Folgen aber als deutlich schwerwiegender erweisen. Dies ist absehbar, denn die Kreisumlage berechnet sich nicht aus dem Vermögen einer Gemeinde sondern aus den Einnahmen. Aktuell liegt sie in Dahme-Spreewald bei 34 Prozent, das ist vor allem dank der Schönefeld-Millionen der effektiv niedrigste Satz in Brandenburg. Dem Kreis aber drohen wegen der aktuellen Entwicklung Ausfälle in Höhe vieler Millionen, die alle Kommunen dann gemeinsam ausgleichen müssen. Kreiskämmerer Stefan Klein will sich zu konkreten Folgen derzeit noch nicht äußern. „Ich gehe davon aus, dass es Auswirkungen geben wird. Da wir aber keine konkreten Zahlen haben, lassen sich die Auswirkungen aktuell nur schwer abschätzen“, sagt er.

Der Schönefelder CDU-Politiker Olaf Damm, im Kreis auch Vorsitzender des Ausschusses für Kreisentwicklung, wird deutlicher: „Das ist eine kühle Rechnung. Wir werden nicht mehr mit Kreisumlagen von unter 40 Prozent rechnen können.“

Andererseits hat Schönefeld in den vergangenen Jahren wegen seiner vielen Standortfaktoren auch stets neue Unternehmen angezogen, und derzeit wird in der Gemeinde entwickelt und gebaut wie nie zuvor. „Es ist ein Blick in die Glaskugel, aber vieles spricht dafür, dass sich die Ausfälle wieder kompensieren lassen“, sagt Solveig Schuster. Die Gemeinde nehme die Situation ernst. „Grund zur Sorge besteht derzeit aber nicht.“

Von Oliver Fischer