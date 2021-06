Schönefeld

Die Gemeindevertreter tagten am ein letztes Mal vor der Sommerpause. Gleich mehrere Beschlüsse fassten die Mitglieder am Mittwochabend. So entschieden sie über vier Anträge, von denen bis auf eine Enthaltung allesamt einstimmig ausfielen.

Doch zuerst informierte Bürgermeister Christian Hentschel die Gemeindevertreter über die neusten Geschehnisse in Schönefeld. Unter anderem erwägt die Verwaltung die Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmessstelle, da sich die Autofahrer bei einem festinstallierten Blitzer den Standort merken und nur auf einem kurzen Ende ihre Geschwindigkeit drosseln, wie beispielsweise an der Lichtenrader Chaussee in Großziethen. „Wir haben nur begrenzt Personal und könnten somit ein Zeichen setzen“, erklärte Hentschel.

Darüber hinaus sei man erneut auf der Suche nach Nutzungsideen für das ehemalige Wohnhaus in der Karl-Marx-Straße 130. Ein Planungsbüro sei bereits damit beauftragt, verschiedene Varianten für das Gebäude zu prüfen, wie der Bürgermeister mitteilte. Eine Ärztin, die vorhatte, dort eine Praxis zu eröffnen, hat von der Idee mittlerweile wieder Abstand genommen.

Nach den Informationen des Bürgermeisters wurde über die interkommunale Kooperation mit den Nachbargemeinden Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen für eine gemeinsame Grundschule diskutiert. Bereits am Dienstag wurde die Absichtserklärung der Bürgermeister der vier Kommunen von den Eichwalder Gemeindevertretung bekräftigt.

Schnelles Handeln sei nun gefragt

Nun beauftragt man auch in Schönefeld Bürgermeister Christian Hentschel damit, Verhandlungen für eine gemeinsame Grundschule zu führen. „Jetzt geht es darum, so schnell wie möglich aktiv zu werden“, betonte er während der Sitzung.

Im Bürgerhaus im Schwalbenweg 5 waren die Gemeindevertreter sich ebenfalls einig und stimmten für die Erstellung eines Nutzungskonzeptes für das Gebäude, das derzeit weitestgehend leer steht (MAZ berichtete). Dabei soll es sich jedoch vorerst nur um eine Entwurfsfassung halten.

Darüber hinaus wurde über die aktive Bewerbung für eine Antragsstellung einer Ehrenamtskarte Berlin/Brandenburg entschieden. Mit dieser erhalten besonders engagierte Schönefelder zahlreiche Vergünstigungen für Museen, Restaurants und beim Einkaufen. Die Mitglieder der Gemeindevertretung sprachen sich einstimmig dafür aus. Zuvor hatte die Fraktion CDU/AfE einen entsprechenden Antrag im Hauptausschuss eingereicht.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zuletzt wurde der Bürgermeister von der Gemeindevertretung damit beauftragt, beim 19. Dialogforum in der kommenden Woche für einen Fonds für die regionale Entwicklung und den Lärmschutz zu stimmen.

Bis auf eine Enthaltung fiel auch diese Abstimmung erneut einstimmig aus. Über diesen Aspekt freute sich vor allem Rainer Block (SPD). Dieser kritisierte das Verhalten von Fraktionsmitgliedern der CDU/AfE während vergangener Hauptausschusssitzungen. „Das war kein konstruktives Miteinander“, sagte Block und hofft nun, das diese Art der Zusammenarbeit fortgeführt werden könne.

Von Joice Saß