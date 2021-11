Schönefeld

Nun also doch. Nachdem sich die Schönefelder Gemeindevertretung im September gegen öffentliche Veranstaltungen in gemeindeeigenen Räumlichkeiten aufgrund der andauernden Corona-Pandemie ausgesprochen hat, ruderte ebendiese auf der vergangenen Sitzung am Mittwochabend zurück.

Grund dafür war die massive Kritik seitens des Seniorbeirates, deren Mitglieder für das Verbot von Weihnachts- und Adventsfeiern wenig Verständnis hatten. Allen voran Renate Dalkowski, die Beiratsvorsitzende, die sich von der Gemeindevertretung übergangen fühlte (MAZ berichtete).

Denn im Prozess der Entscheidungsfindung wurde keiner der Senioren mit einbezogen. Stattdessen sahen sich diese vor vollendete Tatsachen gestellt. Dabei fühlen gerade diese sich seit Beginn der Pandemie isoliert und hatten sich bereits darauf gefreut, wieder mit anderen in der Vorweihnachtszeit zusammen zu kommen, wie Renate Dalkowski nach der Absage erklärte.

„Wer sich nicht sicher fühlt, muss doch nicht kommen“, sagte sie damals und kündigte an, für die Weihnachtsfeier kämpfen zu wollen. Auf der letzten Gemeindevertretersitzung hielt die Vorsitzende des Seniorenbeirates in Schönefeld dann ein Plädoyer für die Veranstaltung und erhielt Zustimmung von der Gemeinde.

2G-Regel für Advents- und Weihnachtsfeiern

Die Freude darüber ist groß bei der Rentnerin. „Es ging uns im Prinzip darum, dass wir ausgeschlossen wurden“, betont Renate Dalkowski. Die Senioren seien auf die gemeindeeigenen Immobilien für die Weihnachtsfeier angewiesen, wie sie sagt, und so solle jeder für sich abwägen, ob man die Veranstaltung besucht oder nicht.

Diese kann dort nun auch wie ursprünglich geplant nach langer Pause stattfinden, wie man am Mittwoch entschied. Jedoch soll der Zutritt dabei auf genesene und geimpfte Personen beschränkt werden. Neben der Einhaltung eines Hygienekonzeptes soll dies kontrolliert werden.

Die Mehrheit der Gemeindevertretung stimmte den Aus- und Umbauplänen für das Bürgerhaus im Schwalbenweg zu. (Archivbild) Quelle: Joice Saß

„Alle stehen bereits in den Startlöchern für die Planung“, erklärt Renate Dalkowski. Dennoch trüben die steigenden Corona-Infektionszahlen die Freude. So erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dahme-Spreewald mit 384,3 am Donnerstag einen neuen Höchstwert. Zudem sprechen sich immer mehr Experten bundesweit derzeit für verschärfte Corona-Maßnahmen aus.

Weihnachtsmarkt im Gewerbegebiet Waltersdorf geplant

Ob es tatsächlich eine Weihnachtsfeier geben wird, bleibt also fraglich. Dennoch wolle man die Veranstaltung in Schönefeld planen, wie die Vorsitzende des Seniorenbeirats erklärt. „Wir wollen versuchen, für die Senioren einen schönen Nachmittag zu organisieren“, so Renate Dalkowski. Am 10. Dezember soll dieser dann stattfinden, wenn die Corona-Lage es zulässt.

Neben den Weihnachtsfeiern in Schönefeld, sprachen die Gemeindevertreter über den von Möbel Höffner geplanten Weihnachtsmarkt im Gewerbegebiet Waltersdorf. Dieser soll dort am 28. November stattfinden. So beschloss die Gemeinde während der letzten Sitzung, die Geschäfte an dem Sonntag anlässlich der Veranstaltung von 13 bis 18 Uhr zu öffnen.

Zudem gab die Mehrheit der Gemeindevertreter für die Pläne zum Aus- und Umbau des Bürgerhauses im Schwalbenweg 5 grünes Licht. Dort sollen künftig Angebote für Familien, Jugendliche und Senioren vereint und Platz für die Bibliothek geschaffen werden.

Darüber hinaus stimmte die Mehrheit der Gemeindevertreter dafür, dass Schönefeld sich zukünftig stärker der Qualitätsentwicklung in Schulen, Kitas und Hort und dem Klimaschutz widmet.

Von Joice Saß